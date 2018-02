RIFORMA PENSIONI 2018/ L’Anp-Cia promuove il ricambio generazionale (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 6 febbraio. L’Anp-Cia promuove il ricambio generazionale in Toscana. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

06 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

ANP-CIA PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE

L’Associazione nazionale pensionati della Confederazione italiana agricoltori intende promuovere il ricambio generazionale nelle aziende del settore. Il Presidente dell’Anp Toscana, Alessandro Del Carlo, ha infatti spiegato che “il tema dell’affiancamento per il ricambio generazionale in agricoltura si fonda sul ruolo dell’anziano che aiuta, collabora, sostiene, insegna, forse anche rimprovera, ma comunque favorisce l’inserimento del giovane agricoltore. Se questo ruolo è considerato, anche dalla legge, un valore, ciò deve valere anche per il resto delle funzioni svolte anche quando queste non sono più propriamente produttive”. La Cia Toscana, come confermato dal Presidente Luca Brunelli, intende appoggiare questa iniziativa, oltre a quella che riguarda l’aumento delle pensioni minime per gli ex lavoratori agricoli che, complice anche il carattere stagionale dell’attività, si ritrovano spesso con storie contributive contraddistinte dalla discontinuità.

“Rivendichiamo con orgoglio le iniziative e le battaglie sociali di questi ultimi anni per l’aumento delle pensioni basse” delle future pensioni degli agricoltori e dei lavoratori autonomi, ha evidenziato Del Carlo, spiegando che “un ulteriore azione e impegno che intendiamo dichiarare riguarda il tema delle future pensioni degli agricoltori e dei lavoratori autonomi”, insieme all’attenzione per le politiche sociali. “La tutela della condizione sociale degli anziani si esercita con diverse modalità e azioni; sulle pensioni abbiamo detto; il nostro impegno è chiaramente affermato”, ha aggiunto.

BOCCIA DIFENDE LA LEGGE FORNERO

Vincenzo Boccia è stato ospite questa mattina della trasmissione “Circo Massimo”, in onda su Radio Capital, nel corso della quale ha evidenziato come nella campagna elettorale si sentano tante proposte e promesse, ma nessuno sembra preoccuparsi di spiegare con quali risorse verrebbero finanziate. Tra queste c’è naturalmente la riforma delle pensioni. Il Presidente di Confindustria non ha nascosto che, in quanto imprenditori, non sarebbe dispiaciuto di cambiare la Legge Fornero, visto che potrebbe contribuire a “svecchiare” le aziende. Tuttavia, ha spiegato che occorre essere responsabili e riconoscere che toccare l’attuale sistema creerebbe dei problemi per il debito pubblico già elevato del Paese. Boccia ha infine parlato del lavoro, sottolineando che sarebbe bene rendere meno costo quello a tempo indeterminato piuttosto che più costoso quello a tempo determinato.

