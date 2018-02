SPILLO/ Contratto di schiavismo, i nuovi deliri dei "poteri forti" sui media

Sul Sole 24 Ore si parla di reintrodurre la schiavitù. Per GIOVANNI PASSALI i poteri forti sono riusciti di fatto a riportarla in auge attraverso il sistema economico e finanziario

06 febbraio 2018 Giovanni Passali

Il nuovo anno deve aver dato alla testa a qualcuno. O forse, più semplicemente, i poteri forti ormai si sentono così forti da non dover più nascondere i loro obiettivi immorali e devastanti. Solo così si possono spiegare i due pezzi che mi accingo a commentare. Il primo è una notizia che ho trovato sul Corriere della Sera, dove viene riportata una lettera del Presidente degli industriali di Cuneo ai genitori che stanno per iscrivere i propri figli alle superiori. In poche parole, l'industriale Mauro Gola afferma che è inutile studiare e poi laurearsi, perché quello di cui le aziende avranno bisogno nei prossimi anni sono al massimo dei tecnici specializzati, difficili da trovare già oggi. "Nel 2017 le aziende cuneesi nel loro complesso, hanno manifestato l'intenzione di inserire circa 40.000 nuovi lavoratori. Di questi, il 38% sono addetti agli impianti e ai macchinari, il 36% operai specializzati, il 30% tecnici specializzati". Questi industriali illuminati non sanno fare nemmeno le somme, sparando tre percentuali la cui somma è maggiore del 100%. E negano la realtà, che ci dice che i laureati sono meno disoccupati (ovviamente) e meglio retribuiti (ancora più ovviamente).

Ma questo è niente di fronte all’articolo apparso sul Sole 24 Ore. Già il titolo è un vero pugno allo stomaco: "Reintrodurre la schiavitù è o no un'opzione per la società moderna?". Posto così, si intuisce che la risposta potrebbe essere positiva. Infatti, non si chiede, per esempio, se la reintroduzione della schiavitù sia una opzione per la morale, o per i diritti inviolabili dell'uomo. Lo si chiede se lo sia per la "società moderna", quella società che già ammette la strage degli innocenti con la piaga dell'aborto, ammette quella tratta degli schiavi che chiamano "immigrazione" (ma si tratta di persone almeno benestanti nel loro Paese, che si possono permettere di pagare qualche migliaia di dollari per finire su un gommone in mezzo al Mediterraneo), ammette senza porre problemi morali la pratica della morte assistita, con situazioni o casi che non si sa se giudicare se siano casi di eutanasia oppure omicidio del parente anziano. Una società moderna dove vi sono partiti che sostengono tranquillamente la depenalizzazione della pedofilia o l'incesto. Se questa è la "società moderna", perché non potrebbe esserci l'opzione per la schiavitù? E il contenuto dell'articolo ci toglie ogni dubbio.

Brevemente, lo svolgimento è questo: visto che di fatto la schiavitù c'è già, a causa della compressione degli stipendi, delle sempre minori tutele e delle sempre maggiori richieste di performances, perché non riconosce tale stato sociale con apposita legge? "Con questo panorama legale e contrattuale già si può evincere un potenziale scenario di schiavitù laddove non sia presente un contratto normato e ben strutturato. Di fatto si può suggerire che già oggi, in Italia, le partite Iva siano sottoposte a rischio di schiavitù."

Gli schiavi sono già tra noi. E quegli illusi che lottano sperando di migliorare, magari in un futuro più o meno lontano, la loro condizione, sono appunto degli illusi. "Perché, quindi, non si può valutare, nei programmi politici delle incombenti elezioni, una proposta di legge per re-instaurare l'istituto della schiavitù? Fatti due conti veloci alcuni milioni di neo-schiavi potrebbero essere interessati a un programma che possa migliorare le loro condizioni". Capita la motivazione? La questione morale, nell'intero articolo, non è neppure sfiorata. E se la realtà è negativa o sbagliata, i potenti ci suggeriscono di adattarci, perché se tentiamo di cambiare la situazione, magari loro potrebbero perdere un pochino del loro potere.

"Bene inteso non si propone certo un regime di frustate, violenza, o pasto per i leoni". Che facciamo? Mandiamo una letterina di ringraziamento a Enrico Verga, autore dell'articolo? Ma vediamo gli aspetti positivi dell'essere schiavo secondo l'autore. "Consideriamo alcuni vantaggi prendendo, ad esempio, come matrice di partenza l'impero romano. Uno schiavo aveva diritto a un alloggio, cure mediche, vitto. Molti schiavi ricevevano formazione. Anche oggi i costi della formazione coperti dal padrone sono sicuramente un asset per il dipendente-schiavo." E ora vediamo gli aspetti negativi. "Ovviamente lo schiavo dovrà concedere la sua totale disponibilità. Tuttavia non si suggerisce la presenza di catene o collari di proprietà come nell'impero romano. In vero, a ben guardare, le catene sono già oggi disponibili e largamente diffuse. Il cellulare che le aziende generosamente donano ai propri dipendenti sono di fatto catene virtuali".

Quindi i nuovi media tecnologici, quando usati in ambito lavorativo, sono di fatto le nuove catene dell'epoca moderna. A questo punto la conclusione logica di questo ragionamento è quasi ovvia. "Se assumiamo che gli aspetti negativi dello schiavismo (sfruttamento, incertezza per quanto riguarda il proprio futuro, mancanza di libertà) sono già di fatto presenti in una larga parte della classe lavoratrice, mi domando se non sarebbe un vantaggio per la comunità e lo stato se le grandi aziende non si facessero carico di un contratto di schiavismo. Dopo tutto la libertà non è per tutti. O no?"

Evidentemente ha ragione, i fatti gli danno ragione. Soprattutto sulla grande libertà di dire tante stupidaggini in un colpo solo: non è per tutti. Ora tentiamo una doverosa analisi di quanto riportato: doverosa non perché il pezzo o l'autore lo meriti, ma perché è impellente tentare di comprendere "i segni dei tempi", quanto è successo in tempi recenti, come siamo arrivati a questo punto e come uscire da questa situazione grottesca, in cui i poteri forti stanno realizzando il piano di instaurazione definitiva del loro potere tramite la schiavitù di tutti gli altri.

Tutto è iniziato da una guerra, una "guerra di classe" come l'ha chiamata lo speculatore Warren Buffet in un'intervista del 2006, affermando che "l'abbiamo iniziata noi, i ricchi, e la stiamo vincendo". Con lo scoppio della crisi e soprattutto con il suo sviluppo è iniziata la fine della guerra e il semplice dominio: infatti, la crisi è stata l'occasione per presentare il conto di tanti arricchimenti stratosferici e il conto hanno iniziato a pagarlo gli stati, cioè i popoli. Nel frattempo, con la frottola che ci avrebbero fatto uscire dalla crisi, hanno iniziato a spogliarci della sovranità: cioè delle sovranità rimaste, dopo che già da tempo ci avevano tolto la sovranità monetaria, cioè la sovranità sul debito pubblico.

Ora il conto noi lo stiamo pagando con la compressione dei redditi e la disoccupazione, dove la disoccupazione serve solo a spingerci ad accettare i redditi compressi. L'insieme della compressione dei redditi (tale da non farci arrivare a fine mese e a spingerci a lavorare sempre di più) e la compressione dei servizi sociali e della sovranità che appartiene a ogni popolo costituisce la struttura portante della nostra schiavitù.

Come già sottolineato, da tutta questa dinamica è scomparso ogni riferimento morale, ogni riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo, ogni riferimento al bene sociale che non sia il bene economico e finanziario del potere dominante. Però alla fine, tanto per tenerci buoni, i diritti in qualche modo rispuntano fuori. Infatti, ora, con la faccia di bronzo, ci dicono: "Vedete come siamo bravi e attenti alle vostre esigenze, alla vostra libertà? Ora siete liberi di abortire, di divorziare, di mettervi insieme tra esseri dello stesso sesso e di chiamarlo pure matrimonio, di reclamare pure dei figli (se avete i soldi per pagare il reclamo). Siete perfino liberi di suicidarvi con l'assistenza dello Stato!". Questa è la schiavitù vera: una libertà definita dal potere dominante.

Un ultimo accenno all'epoca romana richiamata dall'autore dell'articolo. Come è crollato l'impero romano? Uno dei fattori riconosciuti è la grande diminuzione del potere economico, anche per la fine di terre da razziare e da popoli da schiavizzare. Poi la corruzione, la ribellione delle periferie dell'impero, ecc… E com'è finita la schiavitù? Per tanti fattori, ma uno di quelli determinanti è stata la diffusione del cristianesimo.

