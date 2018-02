Contratti statali/ Rinnovo Pa, Madia: “le risorse ci sono per tutti gli aumenti stipendi” (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 7 febbraio 2018: rinnovo Pa, il ministro Madia conferma "le risorse ci sono per tutti gli aumenti stipendiali". Novità su dirigenti pubblici

07 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Contratti statali, Ministro Marianna Madia (LaPresse)

l ministro della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, ha confermato ancora una volta che le risorse per rilanciare i contratti statali di tutti i comparti della Pa ci sono e verranno utilizzate a fondo senza alcun passo indietro. «Stiamo lavorando per fare bene questi contratti, ma rivendico che grazie a noi tutti i comparti, tutti i contratti di tutti i dipendenti pubblici, possono essere rinnovati perché ci sono le risorse e le condizioni normative», spiega il Ministro provando a replicare alle tante critiche giunte a Palazzo Vidoni per i ritardi e i nodi ancora tutt’altro che risolti, specie su Sanità e Scuola. Nel frattempo che si attendono novità effettive sulle prossime firme dei sindacati, giunge una conferma sul fronte dirigenti pubblici: la retribuzione complessiva salirà del 3,48% per tutti i 156 mila dirigenti pubblici, con uno scatto stimato nel prossimo triennio a partire dai 120 euro a salire (facendo riferimento solo alla paga base).

ARRETRATI GIÀ A FEBBRAIO?

Il rinnovo per gli statali ancora non arriva, almeno in maniera unitaria per tutti i comparti della Pa: di certo però l’attenzione nelle prossime settimane si concentrerà non solo sull’aumento reale ma sul ritorno effettivo degli arretrati da tempo rivendicati dai lavoratori statali nei propri contratti base. Conto alla rovescia dunque per i cedolini straordinari indirizzati a circa 247mila statali: restano ancora due importanti passaggi da compiere, tra cui l’attestato di regolarità contabile da parte della Corte dei Conti (forse già l’8 febbraio) e poi di certo anche il rito finale della firma in Aran con i sindacati. Quest’ultimo atto però continua a vendersi rinviato proprio per le difficoltà parallele sugli accordi con gli altri comparti e la data di fine febbraio per il concretizzarsi dei cedolini “arretrati” non è ancora definito e certo.

