RIFORMA PENSIONI/ Salvini: Quota 41 e Quota 100 grazie alla pace fiscale (ultime notizie)

07 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

SALVINI SU QUOTA 41 E QUOTA 100

Matteo Salvini è tornato a parlare di cancellazione della Legge Fornero, spiegando anche come questo provvedimento non influirà negativamente sui conti pubblici. Intervistato dal Sole 24 Ore, il leader della Lega ha infatti spiegato che l’attuale sistema pensionistico verrebbe rimpiazzato da Quota 41 e da Quota 100. Dunque gli italiani potrebbero andare in pensione “con 41 anni di contributi e comunque non oltre quota cento, che corrisponde alla somma tra età anagrafica e contributiva”. “Sulla Fornero nessun compromesso: vogliamo mandare in pensione gli anziani per fargli fare i nonni e lasciar spazio sul lavoro ai giovani”, ha aggiunto. All’intervistatrice che gli faceva notare che occorrerebbero 15 miliardi l’anno per tornare al regime pre-Fornero, Salvini ha fatto notare che la stessa cifra è stata spesa da Renzi per il bonus da 80 euro in busta paga. Bonus che non intende cancellare.

Il leader del Carroccio ha evidenziato che “ci sono mille miliardi di cartelle esattoriali non riscosse, di queste il 50% sono ormai da ritenersi inesigibili, ma l’altra metà, ben 500 miliardi possono invece tornare utili. Noi puntiamo alla pace fiscale. A tutti i contribuenti che hanno cartelle esattoriali sotto i 100mila euro offriamo di chiudere le loro pendenze con il Fisco pagando il 15% di quanto dovuto. Secondo le nostre stime prudenziali potremmo avere tra i 40 e i 60 miliardi di gettito”. Un provvedimento che non sarebbe un condono fiscale, in quanto si andrebbe a pagare la stessa aliquota prevista per la flat tax che il centrodestra vuole introdurre.

D'ALEMA: GLI IMMIGRATI CI PAGANO LA PENSIONE

Massimo D’Alema è intervenuto ai microfoni di Tgcom24, spiegando che “se chiudiamo le frontiere per difendere la razza bianca, ci ritroviamo presto un Paese di vecchi senza pensione”, perché “già oggi gli immigrati pagano le pensioni. Bisogna stabilire delle quote annuali di migranti cercando di selezionare i migliori”. Secondo quanto riporta L’Opinionista, l’ex Premier, a proposito di quanto è avvenuto a Macerata, ha evidenziato che “viviamo in una società dove ci sono bianchi, neri, gialli”, dunque “chi specula su queste paure e incita alla violenza è un mascalzone, irresponsabile. La classe dirigente del Paese non dovrebbe litigare ma trovare soluzioni condivise per rasserenare i cittadini e difenderli”. Per D’Alema, “in un Paese civile a un delitto orribile non si reagisce con atti orribili, sparando a casaccio”, ,ma “si reagisce con la fermezza della legge”.

