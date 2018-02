RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 8 febbraio. Ape al via con un tasso netto dell’1,47% (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 8 febbraio. Fissato il tasso relativo al prestito bancario per l’Ape. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

08 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

I TASSI DELL'APE VOLONTARIO

Nuovi passi in avanti per la messa in opera dell’Ape volontario. Il Sole 24 Ore spiega infatti che l’Abi ha comunicato all’Inps e ai ministeri dell’Economia e del Lavoro che il Tasso annuale effettivo globale lordo per il prestito bancario sottostante all’Ape sarà, per il primo bimestre di erogazione, compreso tra il 5,89% e il 6,23%, a seconda dei mesi mancanti all’età di effettivo pensionamento. Al netto del credito fiscale, il tasso sarà compreso tra il 3,31% e il 3,43%. Nel tempo è previsto che questo tasso si adegui ogni due mesi all’andamento del mercato del credito. Il quotidiano di Confindustria riporta le parole di Marco Leonardi, consigliere economico di palazzo Chigi, secondo il quale “a questo punto manca solo la chiusura della convenzione tra Inps e ministero dell’Economia per l’attivazione del fondo di garanzia”.

Stefano Patriarca, altro consigliere del Governo, ha evidenziato che “chi prenderà l’Ape nei fatti pagherà di interessi solo l’1,47%, in quanto metà di questo onere sarà restituito dall’apposita detrazione fiscale. E anche il premio di assicurazione sarà dimezzato dal bonus fiscale”. Dunque “il Taeg effettivo comprensivo di tutti i costi sarà del 3,3% fisso per 20 anni, di gran lunga inferiore a qualsiasi forma di credito al consumo e i costi incideranno effettivamente sulla pensione per l’1,6% per ogni anno di anticipo”. Val la pena poi ricordare che il prestito potrà essere estinto anticipatamente, come ricorda Il Sole 24 Ore, “con un indennizzo pari all’1% dell’importo rimborsato in anticipo”.

LA PROTESTA DEL MOVIMENTO OPZIONE DONNA

Il 2018 sarà l’ultimo anno per poter utilizzare il part-time agevolato, misura varata dal Governo Renzi per la flessibilità pensionistica, che non sembra però aver incontrato il gradimento di lavoratori e imprese. Lucia Rispoli, sulla pagina Facebook del Movimento Opzione donna fa notare che le risorse stanziate per questa misura si sarebbero potute usare diversamente, per esempio per la proroga di Opzione donna, “che avrebbe certo riscontrato molte più adesioni e comportato un netto miglioramento nella vita delle donne!”. “Perché non è stata fatta una previa verifica di impatto tra le lavoratrici ed i lavoratori di di questa misura pensionistica anticipata, varata in nome della flessibilità?”, si chiede ancora con riferimento al part-time agevolato. E poi la domanda cruciale, ovvero se “il bene delle donne è oggi il tema centrale della politica?”.

© Riproduzione Riservata.