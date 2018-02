CONTRATTI STATALI/ Madia, “ok rinnovo Vigili del Fuoco”: Corte dei Conti dà via libera agli aumenti

Contratti statali, ultime notizie di oggi 9 febbraio 2018: Ministro Madia, "ok a rinnovo per Vigili del Fuoco". Corte dei Conti dà il via libera agli aumenti stipendiali, e sulla Scuola...

09 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Contratti statali, Ministro Marianna Madia (LaPresse)

Giornata importante quella di ieri dove il rinnovo dei contratti statali, per il comparto dei Vigili del Fuoco, ha finalmente avuto atto dopo mesi di discussioni e “barricate”. La firma tra Aran, sindacati e Ministero PA giunge dopo quella dei Comparti Centrali e delle Forze di Polizia, con la soddisfazione del ministro Madia che viene espresso anche sui social: «Firmato nuovo #contratto anche per i Vigili del Fuoco. Continuiamo a lavorare per mantenere gli impegni presi». Secondo punto chiave della giornata è stato il via libera definitivo della Corte dei Conti agli aumenti stipendiali per il triennio 2016-2019 con le cifre pattuite dalla riforma Pa: 85 euro di aumento medio per una platea di circa 250.000 dipendenti pubblici di ministeri, agenzie fiscali, Inps ed Inail del comparto Funzioni centrali, il primo su cui è stata raggiunta l’intesa il 23 dicembre. Il terzo punto chiave era l’incontro all’Aran con i sindacati del mondo scuola, ma in questo caso di novità sostanziali non ve ne sono visto che le barricate restano e la sfida per arrivare alla firma finale sembra davvero complessa e di difficile lettura per gli stessi addetti ai lavori; troppi punti ancora irrisolti, come osserva lo Snals qui sotto nel paragrafo dedicato.

Firmato nuovo #contratto anche per i Vigili del Fuoco. Continuiamo a lavorare per mantenere gli impegni presi. #RiformaPA pic.twitter.com/17vS8Hwq9u — Marianna Madia (@mariannamadia) 8 febbraio 2018

SNALS, “PROPOSTE ARAN IRRICEVIBILI”

La Madia promette, l’Aran pure, ma i sindacati non sono per nulla convinti: il percorso di rinnovo dei contratti statali è ancora irto di ostacoli, specie sulle norme che disciplineranno il lavoro, le sanzioni disciplinari, l potere ai dirigenti e poi ovviamente le risorse per gli aumenti stipendiali. In questo frangente, nel particolare mondo scuola, il sindacato Snals è uscito ieri sera con una dura nota su Orizzonte Scuola in cui lancia un’ultimatum all’Aran (ovvero al Governo): «Lo Snals ha espresso la propria volontà di non non firmare il Contratto, se non cambieranno le proposte avanzate sino ad ora dall’Aran», spiega il sindacato dopo la Direzione Nazionale riunitasi ieri a Roma proprio sul nodo rinnovo contatti scuola. «La parte normativa presenta proposte peggiorative rispetto al precedente contratto e per la parte economica mancano risorse aggiuntive che possano consentire di avviare un serio riconoscimento del lavoro svolto». Se qualcosa non cambia, allora la firma non arriverà, in attesa di capir cosa poi faranno i sindacati maggiori implicati nel rilancio sul comparto Scuola.

