RIFORMA PENSIONI 2018/ Landini e Cantone divisi su Renzi e Gentiloni (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 9 febbraio. Le differenti visioni tra Maurizio Landini e Carla Cantone. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

09 febbraio 2018

LE PAROLE DI LANDINI E CANTONE

Secondo Maurizio Landini, in Italia “è necessaria una riforma delle pensioni”. “Abbiamo manifestato, come Cgil, il 2 dicembre scorso per dire al Governo che non andava bene difendere la legge Fornero e per dire al nuovo governo che verrà che quello è un punto di fondo da cui partire”, ha detto il sindacalista, che, secondo quanto riporta Il Denaro, ha evidenziato che “oggi i giovani non solo non hanno lavoro, ma in futuro non avranno una pensione” e “non bisogna essere un professore universitario per capire che non può funzionare portare l’età pensionabile a 67 anni e poi denunciare che c’è la disoccupazione giovanile”.

Anche Carla Cantone, ex Segretaria generale dello Spi-Cgil, dà contro la Legge Fornero. Intervistata da Democratica, il sito di informazione del Pd, ha detto che “ogni governo che è arrivato ha messo le mani nelle tasche dei pensionati. Il colpo di grazia lo hanno dato Monti e la Fornero. La colpa più grave di quella riforma è la stortura dell’età pensionabile, perché, lo capisce anche un bambino, non tutti i lavori sono uguali e la parola d’ordine è flessibilità”. Diverso però il giudizio dei due sindacalisti su quanto fatto dal Governo Gentiloni e da quello Renzi. Per la leader della Ferpa, il sindacato europeo dei pensionati, “i governi del Pd con l’Ape volontaria e l’Ape social, con il recupero degli esodati e la rivalutazione delle pensioni, sono stati i primi” a comprendere che le cose andavano cambiate. Anche se, a suo modo di vedere, “c’è ancora molto da fare”. Motivo per cui ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni proprio nelle fila del Partito democratico.

NIDIL-CGIL CONTRO AUMENTO CONTRIBUTI COLLABORATORI

A partire dal 1° gennaio l’aliquota contributiva per i collaboratori è pari all’11,41%, contro il 9,19% previsto per i lavoratori dipendenti. Per questo il Nidil-Cgil chiede un intervento per far sì che questa disparità venga meno, anche perché i compensi dei collaboratori sono già spesso bassi e rischiano così di vedersi ulteriormente ridotti. Il sito di Rassegna sindacale riporta alcune considerazioni del Nidil, secondo cui “è corretta la parità contributiva fra dipendenti e collaboratori nell'ottica di una migliore prospettiva pensionistica (anche se da sola non sufficiente)”, tuttavia le richieste fatte negli ultimi anni affinché ci si muovesse in tale direzione non sono state ascoltate. Dunque per il Nidil-Cgil è necessario battersi per “il ripristino di una condizione di equità e non discriminazione fra i lavoratori, promuovendo, anche per via di accordi contrattuali, il recupero di un corretto riparto dell'aliquota contributiva che tuteli i compensi dei collaboratori”.

