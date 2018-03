RIFORMA PENSIONI 2018/ Ape aziendale, i vantaggi per lavoratori e imprese (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 1 marzo. Ape aziendale, i vantaggi per lavoratori e imprese. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

01 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

I VANTAGGI DELL'APE AZIENDALE

L’Ape aziendale, che ora è effettivamente utilizzabile dalle imprese, potrebbe aiutare a sviluppare la staffetta generazionale. Raffaella Maderna, responsabile risorse umane della multinazionale farmaceutica Lundbeck, spiega infatti che si potrebbero “sviluppare percorsi formativi interni, dove un lavoratore senior, se lo desidera, può trasferire a una nuova risorsa, più giovane, esperienze e conoscenze acquisite in azienda, godendo di maggior flessibilità, e favorendo il ricambio generazionale”. In un colloquio con il Sole 24 Ore la manager aggiunge che l’Ape aziendale potrebbe essere uno strumento “che punta ad affrontare il tema, delicato, dell’uscita dall’azienda dei lavoratori anziani, con formule che bilanciano garanzie e maggiore flessibilità”.

Secondo l’economista Vincenzo Galasso, con l’Ape aziendale si offre un’opzione in più “per consentire un soft lending a lavoratori che si stanno avvicinando all’età della pensione”. Al quotidiano di Confindustria il membro del team di palazzo Chigi che ha lavorato all’Anticipo pensionistico spiega che “nel caso si volesse, per esempio, scendere da 38 a 15 ore settimanali senza perdere potere d’acquisto, l’Ape aziendale offre sicuramente una risposta che non dà il part-time agevolato”. Questo perché la retribuzione, diminuita per il passaggio al part-time, verrebbe integrata dall’Ape. Inoltre, non si perderebbe nulla della pensione futura, visto che i versamenti dell’azienda farebbero aumentare il montante contributivo del lavoratore, azzerando l’impatto della rata da restituire per l’Ape sull’importo della pensione.

RIZZETTO: RIVISITARE LA LEGGE FORNERO

Walter Rizzetto, dopo cinque anni di attività nella commissione Lavoro della Camera in cui ha avanzato anche diverse proposte ed emendamenti in tema di pensioni, prova a ritornare a Montecitorio candidandosi nelle liste di Fratelli d’Italia. Italia Oggi riporta alcune sue dichiarazioni, come quella in cui sostiene la necessità di “rivisitare completamente la Legge Fornero”. Un intervento che deve concretizzarsi in una “controriforma del mercato del lavoro che vada a bonificare le situazioni allucinanti che la Legge Fornero ha creato, dagli esodati alle pensioni Opzione donna”. Sappiamo inoltre, per quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook e ha fatto negli ultimi cinque anni, che Rizzetto è favorevole alla Quota 41 per consentire ai lavoratori precoci di andare in pensione dopo 41 anni di lavoro indipendentemente dall’età anagrafica.

