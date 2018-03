RIFORMA PENSIONI 2018/ Boeri contro Quota 41 e Quota 100 (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 10 marzo. Tito Boeri contro la Quota 41 e la Quota 100. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

10 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

LE PAROLE DI TITO BOERI

Tito Boeri l’aveva detto già nelle scorse settimane e l’ha ribadito ancora in un’intervista a Il Sole 24 Ore: cancellare la Legge Fornero comporterebbe “un aumento del debito implicito di 85 miliardi, circa il 5% del Pil, con un ritorno ai pensionamenti di anzianità a quota 98 oppure con 40 anni di contributi”. Quanto alla proposta di Quota 41 e Quota 100 fatta sia dalla Lega che dal Movimento 5 Stelle, il Presidente dell’Inps ha spiegato che “secondo i nostri calcoli con quei requisiti e senza le finestre mobili introdotte tra il 2009 e il 2010, l’impatto sul debito implicito salirebbe a 105 miliardi, oltre sei punti di Pil, con una maggiore spesa aggiuntiva al netto dei contributi fino a 20 miliardi l’anno”. Inoltre, ha evidenziato che le stime fatte dall’Inps “sono prudenziali”, visto che non vengono conteggiati i costi aggiuntivi che potrebbero doversi pagare a coloro che negli ultimi anni sono andati in pensione con regole più stringenti. In questo senso ha fatto l’esempio di chi è andato in pensione con Opzione donna: potrebbe chiedere una qualche forma di rimborso visto che ha subito il ricalcolo contributivo del proprio assegno pensionistico.

Boeri ha anche detto che c’è il modo per arrivare a una pensione anticipata senza creare problemi nei conti e allarmare l’Ue: “Percorrendo la strada della flessibilità sostenibile. La nostra proposta fatta all’inizio della scorsa legislatura, intitolata ‘Non per cassa ma per equità’ andava in questa direzione: se vuoi andare in pensione prima, non molto prima, devi pagare qualche cosa in termini di minore importo della tua pensione”.

LE PAROLE CHIAVE DEL CODS

Concretezza e responsabilità sono le parole chiave su cui far affidamento, in questi giorni di incertezza politica, secondo Orietta Armiliato. Sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social ha infatti evidenziato che “in assenza di interlocutori con i quali dialogare e pianificare i passi da compiere per poter andare avanti nel percorso intrapreso, possiamo solo continuare ad esercitare il concetto di concretezza, seguitando a mantenere il focus sulla nostra sacrosanta richiesta di riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del quale le donne si fanno carico e che tutti ieri, mimosa in mano, ne hanno sottolineato l’importante e oggi indispensabile, poiché colma lacune e carenze create proprio dal sistema, ruolo sociale”. Per questo occorre la responsabilità di “tutti, donne per prime, affinché il lavoro fino a oggi svolto e che ha prodotto un importante risultato con l’inserimento del capitolo ‘lavoro di cura’ all’interno della piattaforma unitaria stilata e discussa con l’esecutivo uscente ma che non dovrà a causa di questo perdere la sua valenza (e ci mancherebbe altro che, dopo aver sostenuto costi ed impegni, così fosse) non sia buttato a mare”.

