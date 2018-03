NoiPa cedolino marzo 2018/ Come vederlo dopo l'aggiornamento: il portale è nuovamente attivo

NoiPa cedolino marzo 2018: come vederlo dopo l'aggiornamento, il portale è nuovamente attivo. Le ultime notizie sul sistema che gestisce gli stipendi dei dipendenti della PA

12 marzo 2018 Silvana Palazzo

NoiPa cedolino marzo 2018

NoiPa nuovamente attivo: il sito è stato oscurato per alcuni giorni a causa di aggiornamenti tecnici introdotti per migliorare anche la sicurezza degli utenti. Il portale doveva andare online oggi, lunedì 12 marzo 2018, ma già sabato e domenica è stato possibile accedere al sito per visualizzare i verdolini in pdf. NoiPa con un messaggio sulla homepage ha ringraziato gli utenti per la loro pazienza con il seguente messaggio. «Grazie per la pazienza! NoiPA ritorna on-line, più stabile e sicuro di prima. Abbiamo aggiornato il nostro sistema per garantire adeguati standard di sicurezza informatica e affidabilità. Troverai tutte le funzionalità e lo stesso aspetto grafico di prima, con una nuova pagina di accesso. La tua password non è cambiata, per accedere alla tua area riservata sarà sufficiente inserire il tuo codice fiscale, la tua password e il codice captcha mostrato in pagina. Buona navigazione!».

NOIPA, CEDOLINO MARZO 2018: COSA CAMBIA

Nessuna novità sotto l'aspetto grafico per quanto riguarda il sito di NoiPa, ma i miglioramenti sono stati tecnici e funzionali, in particolare sotto l'aspetto della sicurezza. Le novità riguardano anche la schermata d'accesso: una volta entrati sul sito bisogna cliccare su Entra, in alto a destra, per ritrovarsi sulla nuova schermata di accesso. Il form chiede poi di inserire codice fiscale, password e di eseguire il test captcha per dimostrare di essere umano. Alla fine del form si possono selezionare ulteriori opzioni di accesso, quelle relative alla Carta Nazionale dei Servizi e quella riguardante l'identità digitale Spid. Le date per l'accreditamento dello stipendio per il mese di marzo sono: venerdì 23 per il personale scolastico (docenti Ata) e amministrativo delle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa e restante personale statale; lunedì 26 marzo per il ersonale insegnante supplente temporaneo. Non è ancora nota invece la data in cui il verdolino di marzo sarà disponibile sul portale NoiPa.

© Riproduzione Riservata.