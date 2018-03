RIFORMA PENSIONI 2018/ Le discriminazioni da evitare (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 12 marzo. Le discriminazioni da evitare tra uguali. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

12 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

LE PAROLE DI ORIETTA ARMILIATO

Una settimana dopo le elezioni non mancano le incertezze sul futuro politico dell’Italia, ma non mancano nemmeno le richieste al futuro Governo e al Parlamento che deve ancora insediare per varare alcuni specifici interventi, anche sul piano previdenziale. Interventi che sembra difficile concretizzare in toto. Non manca quindi chi vorrebbe avere la “precedenza” rispetto agli altri. Rispetto a questa situazione, Orietta Armiliato ha voluto scrivere alcune considerazioni sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social. La prima è che senz’altro “le donne sono quelle che hanno avuto maggior danno specie derivante da quanto al decreto Salva Italia a firma Monti-Fornero in materia di previdenza”, ma non si può dimenticare che quella riforma delle pensioni ha danneggiato molti altri: basti pensare che dopo otto salvaguardie ci sono ancora esodati privi di reddito e di pensione. O ancora ai lavoratori precoci, cui non bastano 41 anni di anzianità contributiva per accedere alla quiescenza.

In sintesi, quindi, le donne potrebbe vantare una certa priorità, ma non è sicuramente coltivando “odio e discrimine fra generi o peggio fra uguali” che si possono fare progressi. Dunque, osserva Armiliato, “andiamo avanti con le nostre sacrosante richieste ma rispettando tutto e tutti, anche i nostri figli, nipoti mariti compagni amanti anche se maschi”. “Facciamoci aiutare dalle forze politiche (quando avremo il loro nome e cognome) e dai sindacati che si sono resi disponibili a seguire le nostre istanze, portiamo numeri, progetti di legge nuovi e rispolveriamo i già esistenti, rifacciamoci alla piattaforma unitaria e a tutto ciò che è necessario per sottolineare la nostra già di per se evidente situazione ma, sempre e comunque, nel rispetto di tutti i lavoratori ovvero di ogni genere”, aggiunge Armiliato.

IL RICONOSCIMENTO PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO

Una sentenza pilota della Corte dei Conti della Liguria sembra poter avere una certa importanza ai fini della pensione di chi ha lavorato esposto all’amianto. Come scrive La Nazione, infatti, un ex dipendente dell’Arsenale militare di La Spezia è riuscito a vedersi ricalcolata la pensione con l’inclusione degli aumenti contributivi spettanti propri a coloro che sono stati esposti all’amianto durante l’attività lavorativa. Il Segretario generale provinciale della Fnp-Cisl, Antonio Montani, ha spiegato che “la vicenda assume particolare rilievo perché sembrava che i pensionati che fossero stati collocati a riposo prima dell’ottobre del 2013, non potessero accedere a questo particolare beneficio, pur avendo, ed questa la cosa più curiosa, ottenuto da parte dell’Inail della Spezia la certificazione di avvenuta esposizione all’amianto”. La sentenza, ha aggiunto il sindacalista, “assume un valore importante soprattutto perché riguarda l’esposizione all’amianto e soprattutto la salute dei pensionati che con essa hanno avuto a che fare”.

