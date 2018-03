RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 41, non si ferma la battaglia dei precoci (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 13 marzo. Quota 41, non si ferma la battaglia dei lavoratori precoci. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

13 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LE PAROLE DI ROBERTO OCCHIODORO

Una settimana dopo le elezioni, Roberto Occhiodoro ha deciso di condividere con il gruppo Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, di cui è amministratore, alcune considerazioni. La prima riguardo le voci che si sono levate da più parti per segnalare che la Legge Fornero non si può toccare senza mettere a rischio la sostenibilità del sistema pensionistico. Questo è però falso, secondo Occhiodoro: “Come abbiamo detto e scritto più volte sia noi, sia esponenti della vecchia minoranza del Pd (Damiano), sia i sindacati, la cifra che l'Italia comunica all'Europa come spesa previdenziale è una cifra lorda: se a questa cifra infatti togliessimo i circa 50 miliardi di tasse che i pensionati pagano ogni anno e se, ancora, togliessimo il 4% della spesa assistenziale che dovrebbe essere a carico della fiscalità generale ma che invece in Italia a carico dell'Inps, avremmo una spesa pensionistica perfettamente in linea con la spesa pensionistica europea”.

In ogni caso, ha ricordato Occhiodoro, la Legge Fornero non si può cancellare o abrogare, ma certamente modificare. “E allora aspettiamo la formazione del nuovo Governo (qualsiasi esso sia e mettendo da parte le nostre preferenze) per tornare all'attacco con le nostre parole d’ordine. Nessuno deve pensare che staremo zitti a pendere dalle labbra di qualcuno: di cose da dire ne abbiamo molte (e possono essere di aiuto anche ai nostri futuri interlocutori) e soprattutto non siamo legati a formule già prestabilite: ne abbiamo di altre da proporre (e anche dove andare a prendere i soldi per le coperture finanziarie)”, ha aggiunto.

