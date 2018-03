RIFORMA PENSIONI 2018/ Rischio di 5,7 milioni di poveri tra i pensionati (ultime notizie)

14 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

IL FOCUS CENSIS CONFCOOPERATIVE

Entro il 2050 in Italia potrebbero esserci 5,7 milioni di poveri in più tra i pensionati. “Il ritardo nell’ingresso nel mondo del lavoro, la discontinuità contributiva, la debole dinamica retributiva che caratterizza molte attività lavorative rappresentano un pericoloso mix di fattori che proietta uno scenario preoccupante sul futuro previdenziale e la tenuta sociale del Paese”, mette in evidenza il focus Censis Confcooperative “Millennials, lavoro povero e pensioni: quale futuro?”. Già oggi, il confronto fra la pensione di un padre e quella prevedibile del proprio figlio segnala una decisa divaricazione del 14,6%, ma la situazione sembra destinata a peggiorare. Ci sono infatti oltre 3 milioni di Neet e 2,7 milioni di lavoratori, tra working poor e occupati impegnati in “lavori gabbia” confinati in attività non qualificate dalle quali, una volta entrati, è difficile uscire e che obbligano a una bassa intensità lavorativa pregiudicando le aspettative di reddito e di crescita professionale.

La situazione rischia di essere poi ancora più grave al Sud. Anche solo guardando al fenomeno dei Neet, nella fascia 25-34 anni (totale 2 milioni), i giovani che non lavorano e non studiano che vivono nelle sei regioni del Sud sono oltre la metà, ben 1,1 milioni, di cui 700mila circa concentrati in sole due regioni: Sicilia (317mila) e Campania (361mila). “Lavoro e povertà sono due emergenze sulle quali chiediamo al futuro governo di impegnarsi con determinazione per un patto intergenerazionale che garantisca ai figli le stesse opportunità dei padri”, sono le parole di Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, a commento di questi dati.

