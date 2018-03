RIFORMA PENSIONI 2018/ Civ Inps approva il bilancio di previsione (ultime notizie)

15 marzo 2018

APPROVATO BILANCIO DI PREVISIONE INPS

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione del 2018, in cui si stimano: 5, 4 miliardi di euro di disavanzo della gestione finanziaria, 227 miliardi di entrate contributive (+2,1% rispetto al 2017), 346 miliardi di entrate per le attività caratteristiche dell’Istituto (compresi i trasferimenti dal bilancio dello Stato per 108 miliardi), 283 miliardi di spesa per prestazioni pensionistiche, 352 miliardi di spesa per le attività caratteristiche dell’Istituto, 743 milioni come versamento a favore della fiscalità generale di risorse sottratte al funzionamento dell’Istituto per contribuire al risanamento dei conti pubblici, 7,5 miliardi di disavanzo economico di esercizio.

Il Consiglio, alla luce delle nuove attività affidate all’Inps, come l’Ape, i bonus nido e bebè e il Rei, ha ritenuto necessario un incremento di risorse economiche da destinare alla qualificazione, riqualificazione e crescita occupazionale del personale, che al 1° gennaio 2018 ammonta a 27.904 unità. Il Civ ha anche evidenziato l’esigenza di risolvere gli elementi di criticità organizzativa e funzionale per riconoscere le prestazioni pensionistiche e previdenziali nei termini previsti dalla carta dei servizi. A tale scopo, secondo il Consiglio, devono concorrere politiche deflattive del contenzioso. Inoltre, nella logica della trasparenza, viene riconosciuta l’indispensabilità di mettere a disposizione sia di tutti gli organi dell’Istituto che del mondo accademico i dati di archivio dell’Inps, anche per permettere all’opinione pubblica di avere una reale fotografia dello stato del sistema di welfare italiano.

