RIFORMA PENSIONI 2018/ Proietti: rivedere il sistema di riscatto della laurea (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 16 marzo. Proietti: rivedere il sistema di riscatto della laurea. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

16 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

LE PAROLE DI DOMENICO PROIETTI

Domenico Proietti ha partecipato al Congresso della Uil di Trapani e ha rilasciato un’ampia intervista a trinacrianews.eu, nella quale ha affrontato il tema del rischio di avere pensionati poveri in futuro per via del sistema contributivo. Il Segretario confederale della Uil ha ricordato che già quando era stato introdotto il sistema contributivo negli anni ’90 si era ideata la previdenza complementare, proprio per ovviare all’abbassamento dei futuri assegni. “I fondi pensioni negoziali che da allora hanno operato in Italia hanno dato ottima prova di sé, raggiungendo rendimenti elevati a costi contenutissimi, anche in questi anni di crisi economica”, ha detto, pur sottolinenando che solo una stabile crescita economica, insieme a stabile occupazione, possono garantire future pensioni solide.

Il sindacalista ha quindi ricordato l’impegno profuso nei confronti con il Governo, da parte delle confederazioni, per far sì che anche chi è già in pensione non veda erodersi il proprio potere d’acquisto, mediante l’aumento della quattordicesima e la richiesta di riprendere la normale perequazione degli assegni in essere a partire dal 2019. Secondo Proietti, bisognerebbe poi rivedere lo strumento del riscatto della laurea, oggi troppo oneroso, “prevedendo ad esempio una maggiorazione contributiva a carico dello Stato per i lavoratori che hanno avuto carriere fortemente discontinue”. Quindi ha ribadito un concetto già espresso in passato: la spesa previdenziale italiana è in media con quella degli altri paesi Ue. Per renderlo evidente bisognerebbe separare la spesa assistenziale da quella previdenziale, come richiesto dai sindacati.

