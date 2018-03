RIFORMA PENSIONI 2018/ Appello Inpgi ai direttori delle testate giornalistiche (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 17 marzo. L’appello di Marina Macelloni ai direttori delle testate giornalistiche. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

17 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

L'APPELLO DI MARINA MACELLONI

Anche nel giornalismo c’è una disparità di trattamento retributivo tra uomini e donne che rischia di farsi sentire poi anche sulle pensioni. Lo ha ricordato Marina Macelloni durante un incontro pubblico. Le donne “hanno e avranno pensioni inferiori rispetto agli uomini perché escono prima dal mondo del lavoro per occuparsi della famiglia, degli anziani, dei nipoti, dei bambini e questo vuol dire che non hanno il tempo lavorativo sufficiente per maturare una pensione adeguata e all’altezza dei loro colleghi”, ha detto la Presidente dell’Inpgi, secondo quanto riportato da adepp.info Dal suo punto di vista, poi, il gender gap esistente “ce lo porteremo avanti per sempre. Se neanche nel ruolo di redattore ordinario si riesce a ottenere che a parità di lavoro di ingresso alla professione corrisponda la stessa parità di retribuzione vuol dire che non c’è via di uscita”.

Macelloni ha infatti controllato i dati sulle retribuzioni medie, scoprendo che il divario è forte nella posizioni più alte e nelle età più avanzate, è più basso tra i 35 e i 45 anni, ma è altrettanto ampio tra i praticanti e i redattori con meno di 30 mesi di anzianità. “Questo significa che non solo non riusciamo e non siamo riusciti a ridurre il gender pay gap, ma aumentano le condizioni perché questo divario continui a esistere e ampliarsi”. La Presidente dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ha quindi lanciato un appello a direttori delle testate, che possono decidere i compensi, e al sindacato, anche perché nel prossimo contratto ci sia spazio per discutere “di più dei redditi delle donne, perché senza redditi non c’è pensione, non c’è futuro, non c’è giustizia”.

