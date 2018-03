RIFORMA PENSIONI 2018/ Le alternative all’Ape aziendale (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 18 marzo. Le alternative per le imprese all’Ape aziendale. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

18 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

LE ALTERNATIVA ALL'APE AZIENDALE

L’Ape aziendale rappresenta un’opportunità in più per accedere al pensionamento anticipato, ma richiede un accordo tra lavoratore e impresa, la quale si deve far carico di un costo non indifferente relativo al versamento di contributi aggiuntivi all’Inps, di modo che una volta effettivamente in quiescenza il lavoratore non riceva un assegno più basso di quello che avrebbe ricevuto rimanendo a lavoro. Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, “l’Ape aziendale deve essere preso in considerazione raffrontandolo con almeno altre due alternative”. La prima riguarda i lavoratori che hanno meno di 63 anni e che non siano distanti dal traguardo della pensioneanticipata. In questo caso si può risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con diritto alla Naspi per 24 mesi “con la relativa copertura contributiva figurativa”. A chi mancano più di 24 mesi per la pensione anticipata si può “conferire un’incentivazione all’esodo che sia utilizzata per il versamento dei contributi volontari”.

La seconda alternativa è la chiusura del rapporto di lavoro dipendente con l’accompagnamento alla pensione di anzianità contributiva del lavoro con un rapporto autonomo o parasubordinato “che non interferisca con eventuali quote retributive delle pensione maturate nel Fondo pensione lavoratori dipendenti, grazie alle novità introdotte dal nuovo cumulo contributivo”. Il quotidiano di Confindustria segnala che per quei dipendenti che hanno almeno 63 anni e grandi anzianità contributive, “l’Ape aziendale - il cui costo è deducibile per l’impresa - si configura almeno fino al 2019 come uno strumento da valutare all’interno delle politiche di esodo”.

