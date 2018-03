Pensione casalinghe anche per gli uomini/ Fondo Inps, requisiti e domanda: assegno a 57 anni, ecco come

Pensione casalinghe anche per gli uomini: Fondo Inps, ecco i requisiti e come presentare la domanda. Sarà possibile godere dell'assegno previdenziale a 57 anni, ecco come.

19 marzo 2018 Emanuela Longo

Pensione casalinghe anche per gli uomini (LaPresse)

La pensione destinata alle casalinghe rappresenta una misura economica riconosciuta a coloro che sono iscritti nel Fondo casalinghe istituito dall'Inps ma non tutti sanno che tale possibilità previdenziale è estesa anche agli uomini. L'iscrizione al Fondo, infatti, si rivolge a tutti i soggetti di ambo i sessi e di età compresa tra i 16 ed i 65 anni e che svolgono lavoro in famiglia non retribuito connesso con responsabilità familiari ma senza alcun vincolo di subordinazione. A stabilire l'importo della pensione sarà un apposito sistema di calcolo contributivo. Come spiega Today.it, la domanda di iscrizione al Fondo casalinghe, in assenza di condizioni avverse verrà accolta in automatico e dunque il soggetto interessato potrà iniziare i versamenti il cui importo è libero. Tuttavia, c'è una soglia minima pari a 25,82 euro mensili. In merito all'importo da versare, se questo è pari a 110 euro in un anno, i mesi accreditati saranno 4; per vedersi riconosciuto un anno di contributi, invece, sarà necessario versare annualmente 310 euro. Gli accrediti da parte dell'Inps per ciascun anno sono quindi pari a tanti mesi di contributi quanti ne risultano dalla divisione dell'importo complessivo annuo per 25,82 euro che è la soglia minima.

FONDO CASALINGHE: I REQUISITI PER LA PENSIONE DI INABILITÀ E DI VECCHIAIA

Vediamo quindi quali sono i requisiti richiesti per poter presentare domanda di iscrizione al fondo casalinghe dell'Inps. Oltre ai requisiti di età, l'interessato non dovrà essere titolare di pensiero diretta né svolgere un'attività lavorativa dipendente o indipendente per la quale è richiesto l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale o ad altro ente. Ovviamente è necessaria l'iscrizione all'Inail da parte di chi svolge attività in ambito dimestico, in via esclusiva (e non occasionale) ed a titolo gratuito. Se sono presenti almeno cinque anni di contributi a condizione che sia intervenuta l'impossibilità a svolgere qualunque tipo di lavoro, allora si potrà godere, salvo sempre la presenza di requisiti minimi, di una pensione di inabilità. Per quanto concerne invece la pensione di vecchiaia, questa viene riconosciuta agli iscritti al fondo casalinghe Inps a partire dai 57 anni, a patto che siano stati versati almeno 60 mesi di contributi.

