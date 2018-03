RIFORMA PENSIONI 2018/ La promessa dei Pepp: liberare 2.300 miliardi (ultime notizie)

19 marzo 2018

19 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LA PROMESSA DEI PEPP

Il Sole 24 Ore ha dedicato un focus ai Prodotti pensionistici individuali panaeuropei (Pepp), che sono stati proposti lo scorso anno dalla Commissione europea e che sono ora all’esame di Parlamento e Consiglio Ue. Di fatto si tratta di nuovi strumenti che dovrebbero facilitare il movimento dei lavoratori nell’ambito dell’Ue, garantendo che ci sia una sorta di “portabilità” dei piani previdenziali individuali, anche se nella propria vita lavorativa ci si deve spostare in diversi paesi dell’Unione. Il quotidiano di Confindustria cita i dati dell’Eiopa, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, secondo cui circa il 27% dei cittadini europei ha una pensione integrativa volontaria. Tuttavia il mercato europeo della previdenza privata è piuttosto frammentato, dato che ci sono circa 72 strumenti. In ogni caso il valore investito è piuttosto consistente e si conta che il mercato delle previdenza integrativa nell’Ue valga 700 miliardi di euro entro il 2030.

Con i Pepp, però, si stima che si possano liberare risorse per 2.300 miliardi. Secondo quanto ha spiegato Sonia Maffei, direttore Previdenza e Immobiliare di Assogestioni, le indagini svolte da Eiopa e Commissione Ue mostrano che c’è un certo interesse per i Pepp, sia da parte dei lavoratori che delle società che potrebbero fornire questi prodotti. Paola Balduzzi, docente di Scienza delle finanze e di Economia pubblica, sarà importante incentivare questi strumenti per far superare la diffidenza che potrà esserci da parte dei cittadini di alcuni paesi. Sembra in ogni caso che ci vorrà del tempo perché i Pepp diventino realtà.

