RIFORMA PENSIONI 2018/ Le intenzioni del Pd sulla Legge Fornero (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 2 marzo. Le intenzioni del Pd sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

02 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LE PAROLE DI GRIBAUDO (PD) SULLA LEGGE FORNERO

Chiara Gribaudo è candidata alle prossime elezioni politiche nelle file del Partito democratico e targatocn.it l’ha intervistata, chiedendole anche quale sia la posizione del suo partito rispetto al tema delle pensioni, oggetto di diverse promesse da parte delle altre formazione. “Il Pd ha già iniziato a correggere la legge Fornero, ma dobbiamo pensare anche alle pensioni dei più giovani. C’è chi invece in campagna elettorale continua a fare promesse roboanti impossibili da mantenere dopo le elezioni: ogni tanto sarebbe bene ricordare a Salvini e Berlusconi che la Fornero è figlia del baratro lasciato dal loro governo”, ha spiegato Gribaudo, elencando gli interventi che i dem hanno realizzato negli ultimi anni in cui hanno avuto la maggioranza, tra cui otto salvaguardie per gli esodati, la creazione dell’Anticipo pensionistico, contenente anche una misura per i lavoratori precoci, l’istituzione di una commissione per aggiornare l’elenco dei lavori usuranti ed eventualmente rivedere il sistema di adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita e il cumulo contributivo gratuito.

“Insomma, abbiamo corretto le distorsioni maggiori della legge Fornero, consapevoli che rimangono ancora situazioni da sanare che vanno valutate con profonda attenzione per non gravare sui più giovani”, ha aggiunto la candidata dem, evidenziando altresì che quanto è stato fatto è frutto di una lavoro “senza promesse mirabolanti, ma prendendoci delle responsabilità” e ora la volontà è quella di “risolvere i problemi senza illudere le persone e senza fomentare odio e maleducazione nel Paese”.

ROVENTINI (M5S) RILANCIA QUOTA 41

Il Movimento 5 Stelle ha individuato in Andrea Roventini, Professore associato alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, il ministro dell’Economia per il Governo Di Maio in caso di vittoria alle elezioni. Il Sole 24 Ore ha intervistato il docente, che ha anche parlato di Legge Fornero, spiegando che l’idea dei pentastellati non è quella di un’abolizione tout court, ma di un superamento della riforma delle pensioni del 2011. “In ogni caso penso che dopo 40 anni un lavoratore abbia diritto ad andare in pensione”. Un rilancio, quindi, della proposta della Quota 41 inserita nel programma del Movimento 5 Stelle e che fa parte anche degli interventi che la Lega vorrebbe varare in caso di vittoria alle elezioni. Vedremo se, in caso di vittoria di una di queste due formazioni politiche, la promessa verrà mantenuta.

© Riproduzione Riservata.