RIFORMA PENSIONI 2018/ Rischio nuovi esodati per il cumulo contributivo (ultime notizie)

20 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

RISCHIO NUOVI ESODATI PER LA COSMED

“La storia degli esodati in questo Paese è destinata ad arricchirsi di un nuovo capitolo”. È quanto mette in evidenza la Confederazione sindacale medici e dirigenti (Cosmed) dopo la notizia del “blocco” del cumulo contributivo causato dal fatto che Inps e Adepp non hanno trovato un accordo su chi debba farsi carico delle “spese bancarie e applicative quantificate in 65 euro a testa”. Il punto è che “nel frattempo molti professionisti hanno abbandonato il lavoro confidando nell’imminente pensione che continua ad essere non erogata. Si è creata una sorta di nuovi esodati senza stipendio né pensione”. Nella nota diffusa dalla Cosmed si evidenzia come si stia negando “così a lavoratori che hanno versato fior di contributi un diritto esigibile a norma di una legge dello Stato, in base alla quale essi hanno optato per un pensionamento che invece si è trasformato in una perdita del lavoro”.

Tra l’altro queste persone si trovano in una situazione per cui non possono nemmeno pagare di tasca proprio i 65 euro oggetto delle scontro perché “occorrerebbe una norma legislativa che richiederebbe oltre che un Parlamento e un Governo insediato tempi tecnici non brevissimi”. “Questa Confederazione esprime solidarietà agli interessati, ha chiesto e continuerà a chiedere l’intervento del Governo e non mancherà di sostenere tutte le iniziative utili a risolvere una vicenda che sta sconfinando nel ridicolo”, si legge ancora nella nota. Ci sembra giusto ricordare che ci sono esodati che non possono accedere all’ottava salvaguardia perché il cumulo contributivo non è un valido canale di accesso e che altrettanto vale per Opzione donna. Senza dimenticare i circa 6.000 esodati privi di qualunque forma di salvaguardia.

