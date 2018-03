RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 21 marzo. Via dal lavoro a 61 anni, la richiesta Anief (ultime notizie

21 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LE RICHIESTE ANIEF

Nel giorno in cui ci sarà la proclamazione dei parlamentari eletti tramite le votazione del 4 marzo scorso, il mondo della scuola sarà in sciopero. Tra le motivazioni della protesta ce n’è anche una riguardante le pensioni. Il giorno dell’agitazione, ovvero venerdì 23 marzo, a Roma una delegazione dell’Anief, si legge in un comunicato stampa del sindacato, incontrerà i rappresentanti dell’amministrazione, diversi neo-eletti deputati e senatori e responsabili scuola dei partiti di riferimento. Tra le richieste: riapertura delle graduatorie a esaurimento “per tutti gli abilitati, tutela dei lavoratori precari e neo-immessi secondo norme Ue, sbocco dell’indennità di vacanza contrattuale, restituzione della trattenuta Tr, finestra a 61 anni per le pensioni e salario minimo legato all’inflazione”.

Marcello Pacifico, Presidente dell’Anief, a proposito della rivendicazione che ha che fare con la previdenza ricorda che “non si può più ignorare che nella media Ue, l’età media è di 63 anni e che insegnanti e personale Ata devono andare in pensione a 67 anni, allargando sempre più il gap generazionale con i discenti: abbiamo il corpo insegnante più vecchio del mondo e non può essere certamente un vanto”. Nei mesi scorsi Anief aveva chiesto che tutti gli insegnanti, non solo quelli della scuola d’infanzia, potessero avere accesso all’Ape social. Tra l’altro, facendo parte dei lavori considerati gravosi, gli insegnanti delle scuole d’infanzia saranno esentate dall’aumento dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita che scatteranno a partire dal 2019.

