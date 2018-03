RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 22 marzo, le richieste di Cgil e Uil su flessibilità e donne (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 22 marzo. Le richieste della Cgil e della Uil al mondo politico. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

22 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma oensioni, Lapresse

LE PAROLE DI PROIETTI E GHISELLI

Domenico Proietti non ci sta e afferma che “non è vero come sostiene l’Fmi che la spesa pensionistica in Italia è del 16% rispetto al Pil. Questo dato è falso. Il 16% infatti è la somma tra spesa previdenziale e spesa assistenziale, che solo in Italia si continua colpevolmente a sommare”. Per questo motivo il Segretario confederale della Uil, a nome del suo sindacato, invita il Governo “a insediare immediatamente la Commissione prevista dall’ultima legge di Bilancio, per separare contabilmente la Previdenza dall’Assistenza”. Si fa sentire sul tema anche la Cgil, il cui Segretario confederale Roberto Ghiselli spiega: “Il sistema previdenziale italiano è in equilibrio oggi e in prospettiva, e, al netto delle imposte e degli altri elementi impropriamente computati come spesa previdenziale, determina ogni anno degli avanzi di gestione”, “pertanto le previsioni del Fmi sono del tutto infondate”.

Visione comune dei due sindacati anche sui passi da compiere in Italia sul piano previdenziale. Proietti rilancia la necessità di una “fase 3” per correggere la Legge Fornero, con “una flessibilità di accesso della pensione intorno a 63 anni, che si occupi dei temi della sostenibilità per le future pensioni dei giovani ed elimini tutte le disparità di genere che penalizzano le donne”. Ghiselli ritiene sia necessario “superare strutturalmente l’impianto della legge Monti Fornero, introducendo i necessari elementi di sostenibilità sociale, in particolare nei confronti dei giovani, delle donne e di chi svolge i lavori manuali e gravosi”, completando così un percorso già avviato negli ultimi anni.

© Riproduzione Riservata.