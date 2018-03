RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 23 marzo. Leonardi: Opzione donna a 63 anni. No a Quota 41 (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 23 marzo. Leonardi: Opzione donna a 63 anni. No a Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

23 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LE PAROLE DI MARCO LEONARDI

Con un articolo pubblicato su Il Messaggero Marco Leonardi indica le tre principali ragioni per cui l’Italia “non si può permettere di aumentare indiscriminatamente le spese per le misure previdenziali”. La prima è la nota questione demografica, mentre la seconda riguarda le molte spese classificate come “assistenza” che “sono in realtà delle spese incomprimibili che riguardano direttamente le pensioni”. In questo senso fa l’esempio dell’Ape social e delle integrazioni al minimo, classificate come assistenza, ma di fatto spese relative alle pensioni. La terza ragione è che “la spesa sociale totale italiana, comprensiva di previdenza, assistenza e sanità è pari al 29% del Pil”. Un dato in linea con la media internazionale, ma nel nostro Paese la sua distribuzione "è molto spostata verso le persone di età avanzata”.

Dunque, secondo Leonardi, “per quanto riguarda le pensioni l’unica strada che si può realisticamente intraprendere è la continuazione della strategia portata avanti dai governi Renzi-Gentiloni, con un graduale aggiustamento nel rispetto dei conti pubblici”. Per questo occorre stabilire delle priorità e per il professore le donne sono tra i soggetti più svantaggiati e per questo si potrebbe pensare a “un’Opzione donna a 63 anni (a fronte del ricalcolo della pensione con il sistema contributivo)”. La Quota 41 di cui si parla tanto, secondo Leonardi, è invece decisamente sfavorevole per le donne, “che spesso non arrivano a 41 anni di contributi”. Dal suo punto di vista occorre poi varare la pensione di garanzia per i giovani e raddoppiare le indennità di accompagnamento per i casi di non autosufficienza più gravi.

