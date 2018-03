RIFORMA PENSIONI 2018/ Il paradosso della previdenza integrativa (ultime notizie)

24 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

IL PARADOSSO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L’Economia, il supplemento del Corriere della Sera, ha dedicato un focus alla previdenza complementare, evidenziando un paradosso tutto italiano: chi ne avrebbe più bisogno non ce l’ha. Questo perché, ricorda Enrico Marro, i fondi pensione costano e se non si ha un buon lavoro stabile non ce li si può permettere. Il giornalista cita a questo proposito i dati dell’Indagine sui bilanci delle famiglie italiane realizzata dalla Banca d’Italia, secondo cui in circa il 15% delle famiglie almeno un componente ha dichiarato di aderire a fondi pensione o assicurazioni vita per integrare la pensione. “Tra i lavoratori dipendenti, queste forme di previdenza integrativa sono più diffuse tra i dirigenti”.

Infatti, nel 43% dei nuclei dove il capofamiglia è un dirigente, lo stesso è iscritto a un fondo pensione o ha un’assicurazione vita. Si scende al 25% per i capofamiglia impiegati e al 14% per quelli operai. “Non a caso il maggior addensamento di iscritti si trova nelle famiglie più ricche, con il 26% di aderenti nella famiglie con un reddito annuo superiore a 43.720 euro (quinto quintile) mentre la concentrazione minore si riscontra nei nuclei più poveri, quelli con un reddito annuo sotto i 14.932 euro (primo quintile), con appena il 3,4%”. Marro evidenzia che per aumentare l’iscrizione dei giovani si è già immaginata una nuova fase di silenzio assenso per portare i Tfr nei fondi pensione. A suo modo di vedere, tuttavia, questa ipotesi sarebbe percorribile “a patto di accompagnare l’operazione con una campagna d’informazione seria per rendere le scelte consapevoli e a patto che si introduca la possibilità di ripensamento”.

