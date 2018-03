RIFORMA PENSIONI 2018/ Anief contro Boeri: sì alla finestra a 61 anni (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 25 marzo. Anief contro Boeri: sì alla finestra a 61 anni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

25 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

ANIEF: SÌ ALLA FINESTRA A 61 ANNI

Il mondo della scuola è sceso in piazza proprio nel giorno in cui è iniziata la nuova legislatura con l’insediamento delle nuove camere. Dopo la mobilitazione, Marcello Pacifico ha evidenziato come occorra intervenire anche sulle pensioni, visto che “la riforma Fornero ha distrutto la vita di milioni di lavoratori, costretti a lasciare il servizio alle soglie dei 70 anni dopo una vita di lavoro”. Tuttavia, ha segnalato il Presidente nazionale dell’Anief, “dopo le promesse elettorali, i nostri leader politici hanno già allentato la presa, dando campo libero ai professori di Economia e Finanza e ai vertici dell’Inps, che fanno a gara per spiegare i motivi per cui non si potrà legiferare né la quota 100, né la ‘finestra’ a 61 anni”. Quest’ultima è stata richiesta dall’Anief per far sì che chi lavora nel mondo della scuola, dove lo stress da lavoro è molto alto, possa andare prima in quiescenza. Al momento, infatti, solo gli insegnanti della scuola d’infanzia possono accedere all’Ape social, che tra l’altro non è strutturale.

Tuttavia proprio nel giorno dello sciopero, Tito Boeri è tornato a evidenziare gli alti costi degli interventi sulle pensioni promessi in campagna elettorale, stimando in 90 miliardi di euro le coperture necessarie per Quota 41 e Quota 100. Per Pacifico, però, “la vita e i diritti delle persone valgono più dei meri calcoli economici”. Inoltre, ha ricordato che i partiti hanno garantito che gli interventi saranno coperti con tagli degli sprechi. Dunque, dal suo punto di vista, occorre che la politica replichi a Boeri e non cambi idea.

© Riproduzione Riservata.