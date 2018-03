RIFORMA PENSIONI/ Assegni di reversibilità e sociali, i costi per lo Stato (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 26 marzo. Assegni di reversibilità e sociali, i costi per lo Stato. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

26 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

I COSTI DI PENSIONI SOCIALI E DI REVERSIBILITÀ

“L'Italia, secondo gli standard statistici internazionali dell'Eurostat, spende il 21,1% del proprio Pil in assistenzialismo considerando, però, solo quello erogato a livello centrale, dallo Stato, senza contare i soldi dei vari e numerosi interventi a livello locale”. È la conclusione di un articolo di Marco Cobianchi pubblicato su Il Giornale, nel quale vengono ricordati i numeri relativi alle pensioni che in Italia vengono erogate a prescindere dai contributi versati durante la propria vita lavorativa. “Ad esempio la pensione sociale che viene erogata, indipendentemente dal versamento di qualsiasi contributo, a persone che si trovano in difficoltà economica al raggiungimento di una certa età. Le pensioni erogate sono 4.421.968 (dati 2016), costano allo Stato 22 miliardi e 764 milioni di euro e ne beneficiano 1.672.593 persone”. Senza dimenticare le pensioni di invalidità. “Anche in questo caso l'erogazione dell'assegno prescinde dai contributi e viene erogato a 1.252.715 italiani ognuno dei quali incassa mediamente 11.587,11 euro l'anno per una spesa a carico dello Stato di 14 miliardi e 515 milioni”.

Ci sono anche le pensioni di reversibilità: “ne hanno diritto i congiunti di una persona deceduta se questa ha versato almeno 5 anni di contributi. Costano una cifra spaventosa: 41 miliardi e 599 milioni di euro e ne beneficiano 4.414.163 persone. Siamo il Paese europeo che spende di più in pensioni di reversibilità, addirittura il 2,7% del Pil”. Considerando le pensioni di guerra, si arriva a un costo di 80 miliardi e 179 milioni di euro l’anno. Cifra a cui andrebbe aggiunto il Rei, il bonus cultura e altre forme di assistenza dello Stato.

