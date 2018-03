PENSIONI/ Reversibilità, i numeri e gli interventi possibili

Le pensioni di reversibilità in Italia sono tornate sotto i riflettori dopo il working paper del Fondo monetario internazionale. Il punto di GIULIANO CAZZOLA

27 marzo 2018 Giuliano Cazzola

Lapresse

Un grido d'allarme si sta levando dai centri anziani. Le vedove italiane sono in stato di agitazione da quando alcuni economisti del Fondo monetario internazionale - all'interno di working paper dedicato al sistema previdenziale del Bel Paese - hanno denunciato una spesa eccessiva per il trattamento riservato ai superstiti il cui onere ammonta (il dato è corretto) al 2,7% del Pil a fronte di una media intorno all'1,5-1,7% dei Paesi dell'Unione. Pertanto, secondo il documento, sarebbe opportuno introdurre un requisito anagrafico per l'accesso al diritto oppure limitare i possibili aventi diritto.

Per procedere con ordine ricordiamo la normativa vigente in Italia dopo la fondamentale riforma Dini del 1995. Innanzitutto occorre chiarire i concetti generali. All'interno della tutela garantita ai superstiti vi sono due tipologie di prestazioni: la pensione indiretta a cui hanno diritto i parenti dell'assicurato deceduto; la pensione di reversibilità che spetta agli aventi causa del pensionato deceduto. Di solito si usa la definizione attinente alla reversibilità per ambedue le tipologie, anche perché questa prestazione è assolutamente prevalente, sia nel numero che nell'ammontare della spesa. Nel comparto privato (alle dipendenze o autonomo) nel 2017 sono state 738mila le pensioni indirette (da assicurato) per un onere di 5 miliardi di euro a fronte di oltre 3 milioni di trattamenti di reversibilità (da pensionato) per un valore superiore a 24 miliardi.

Di solito quando si parla del de cuius si usa il maschile anche se le medesime regole valgono pur nel caso che a lasciare questa valle di lacrime sia una lavoratrice o una pensionata. Ma la realtà mette in evidenza che 3,3 milioni di percettori della pensione ai superstiti sono donne mentre solo 450mila sono uomini. L'età media alla decorrenza è di poco superiore ai 73 anni. In sostanza, la partita si gioca prevalentemente nel vasto universo delle pensioni e dei pensionati. Spesso una pensione di reversibilità - sia pure nell'ambito di limiti di cumulabilità con altre fonti di reddito - si aggiunge a un trattamento diretto della ex lavoratrice. Il finanziamento del settore è previsto all'interno dell'aliquota contributiva: infatti, il trattamento ai superstiti come quello per l'invalidità e la vecchiaia rientrano nell'ambito della tutela previdenziale, riassunta nell'acronimo Ivs.

La logica dell'istituto è la seguente: con l'instaurazione di un rapporto familiare (con la nascita o il matrimonio) il rapporto previdenziale si arricchisce di altri possibili beneficiari della prestazione, i quali acquisiscono il diritto alla stessa (in caso di morte del lavoratore assicurato o del pensionato) iure proprio, in presenza tuttavia del sussistere dei previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva o del diritto alla pensione del de cuius.

Per avere diritto alla pensione indiretta occorre che l'assicurato possa vantare al momento del decesso almeno: a) 15 anni di assicurazione e di contribuzione; oppure b) 5 anni di assicurazione e di contribuzione di cui almeno 3 anni versati nei 5 anni precedenti il decesso. Oltre al coniuge, la pensione spetta ai figli legittimi ed equiparati, se sono minorenni o studenti (alle età stabilite) o inabili a qualunque età. In mancanza di aventi diritto iure proprio (coniuge e figli), subentrano i genitori; in mancanza anche di questi, i fratelli celibi e le sorelle nubili (purché a carico e conviventi col de cuius).

Si chiama aliquota di reversibilità la percentuale di pensione spettante o di quella erogata al dante causa, nelle seguenti misure: 60% coniuge, dal 20% al 40% per ciascun figlio a seconda che concorra o meno col coniuge, 15%, in assenza del coniuge, a ciascun genitore, fratello o sorella in concorso coi figli. In ogni caso la misura complessiva non può essere inferiore al 60%, né superiore al 100% della pensione diretta (con riproporzionamento delle rispettive quote). Se il beneficiario/a appartiene a un nucleo dove non vi siano altri possibili titolari del diritto, la pensione è corrisposta in misura ridotta: del 75% in presenza di un reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo; del 60% in presenza di un reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo; del 50% a fronte di un reddito superiore a 5 volte il minimo.

Considerando anche il pubblico impiego i trattamenti ai superstiti assommano a 4,2 milioni (la regione che ne annovera il maggior numero è la Lombardia con oltre 700mila casi). L'importo medio delle pensioni, per quanto riguarda lo stock, è di circa 8mila euro l'anno. La media di quelle nuove liquidate nel 2017 (circa 200mila) varia tra i 650 euro e i 750 euro mensili a seconda delle diverse gestioni.

Se proprio si dovesse mettere mano a queste prestazioni, il criterio più equo e corretto sarebbe quello di ragguagliare l'importo in base all'attesa di vita degli aventi diritto.

