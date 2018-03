RIFORMA PENSIONI 2018/ Il rischio di una Legge Fornero-bis (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 27 marzo. Il rischio di una Legge Fornero-bis in Italia. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

27 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Elsa Fornero (Lapresse)

IL RISCHIO DI UNA LEGGE FORNERO-BIS

Negli ultimi giorni si è tornati a ipotizzare la nascita di una maggioranza di governo Lega-Movimento 5 Stelle. I due partiti sono stati tra i più attivi, durante la campagna elettorale, nel promettere un’abolizione della Legge Fornero, graduale o meno. Tuttavia il rischio per l’Italia è quello di dover varare una Legge Fornero-bis. È quanto scrive Repubblica, spiegando che la Commissione europea presto dovrebbe diffondere l’Ageing Report 2018, con previsioni non proprio lusinghiere sul sistema pensionistico italiano. Dati che, spiega il quotidiano romano, non sono certi sconosciuto agli addetti ai lavori e che la Ragioneria dello Stato ha studiato e criticato. Ciò non toglie che Bruxelles ricorderà che “la gobba previdenziale - il picco di spesa italiana per le pensioni in rapporto al Pil che si avrà quando la generazione dei quarantenni attuali uscirà dal mercato del lavoro - salirà nel 2040 al 18,5% anziché al 16,3% come sostiene l’Italia, superiore al record storico del 2015 (15,7%)”.

Questo per via di una crescita asfittica del Pil, inferiore rispetto alle previsioni. Stefano Patriarca, consigliere economico di palazzo Chigi, riconosce che “se dovessimo crescere meno dell’1,5% medio, il futuro si tingerebbe di nero”. Tuttavia chiedere subito una manovra sulle pensioni all’Italia sembra davvero troppo, ma lo scenario descritto da Repubblica parla chiaro: la Commissione europea ritiene che i risparmi della Legge Fornero potrebbero essere bruciati nell’arco di dieci anni e non arrivare ai 30 previsti dall’Italia. Per questo Bruxelles potrebbe volere un intervento rapido.

