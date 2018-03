IL CASO/ I 300 milioni che danno una mano al reddito di cittadinanza

Il Piano per gli interventi e i servizi sociali contro la povertà può rappresentare una sorta di base di partenza per il reddito di cittadinanza promesso da M5s. GIANCAMILLO PALMERINI

28 marzo 2018 Giancamillo Palmerini

Nell'ormai lontano 1994, il 27 e 28 marzo, si tenevano le elezioni che avrebbero sancito la vittoria del "debuttante" Silvio Berlusconi, l'uomo del Milan e di Canale 5, e di Forza Italia. Nasceva così la cosiddetta "seconda repubblica" sull'onda del sogno di un nuovo miracolo italiano, di un milione di posti di lavoro e di un Paese che sarebbe dovuto diventare più liberale. In questi stessi giorni, 24 anni dopo, si celebra, altresì, la fine (probabile) di quell'esperienza e si prefigura la formazione di (forse) un governo formato da un movimento fondato da un comico (che, peraltro, ha lavorato anche a Mediaset) e dal più "vecchio" partito italiano la "ex" Lega Nord guidata da un comunista padano, tale era il giovane Matteo Salvini, divenuta nel frattempo una destra nazionale e tendenzialmente lepenista. Una delle scommesse del nuovo Governo, se mai vi sarà, è quello di provare a mantenere le promesse elettorali a partire dall'ormai arcinoto reddito di cittadinanza. La strana grande coalizione giallo-verde riuscirà a vincere questa sfida?

È opportuno sottolineare, per onestà intellettuale, che il nostro Paese non partirebbe da zero. È di pochi giorni fa, infatti, il lancio da parte del ministro del Lavoro uscente del Piano per gli interventi e i servizi sociali contro la povertà finanziato da un apposito Fondo che, diversamente da tutti i precedenti fondi di natura "sociale", è permanente e stanzia per i servizi circa 300 milioni di euro nel 2018, che salgono a 470 milioni dal 2020 e per gli anni successivi. In particolare l'obiettivo dichiarato del Piano prevede l'attivazione di un numero congruo di Punti per l'accesso al Rei (il reddito d'inclusione approvato dal Governo Gentiloni): uno ogni 40mila abitanti.

Il cittadino, quindi, adeguatamente supportato dalle professionalità operanti, appunto, nei già citati punti d'accesso, sarà così chiamato a definire un progetto personalizzato, che definirà gli obiettivi generali e i risultati attesi da raggiungere tramite specifici sostegni, assicurati dai servizi, e impegni che il nucleo familiare beneficiario della misura fa propri. Il rispetto di questi impegni condizionerà, infatti, l'erogazione del beneficio. Si tratterà, in concreto, di essere disponibili a partecipare a tirocini per l'inclusione, e a percorsi e momenti di sostegno socio-educativo, sostegno genitoriale, mediazione culturale, pronto intervento sociale, ecc.

L'Italia, insomma, del 2018 chiede, decisamente, a tutte le forze politiche più protezione da un mondo globale in continua trasformazione che viene vissuto come un pericolo incombente e non certamente come un'opportunità. I manifesti con il cielo azzurro che inneggiavano, in ogni angolo delle nostre città, alla (mancata) rivoluzione sembrano essere diventati decisamente solo un lontano ricordo.

