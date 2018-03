RIFORMA PENSIONI 2018/ Elsa Fornero: si ad Ape e a contributo di solidarietà (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 28 marzo. Le parole e le proposte dell’ex ministra Elsa Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

28 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Elsa Fornero (Lapresse)

LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Elsa Fornero non ha dubbi: “Senza le ultime riforme, non solo quella del 2011, la spesa pensionistica arriverebbe al 20% del Pil nel 2020, cioè domani”. L’ex ministra del Lavoro è stata intervistata dal Sole 24 Ore e ha criticato le proposte di Lega e Movimento 5 Stelle in materia di pensioni, spiegando che “promettere oggi il ritorno alle pensioni di anzianità significa decidere a tavolino di far pagare ai giovani un debito implicito più elevato”. Fornero avanza anche delle proposte. Dal suo punto di vista, infatti, vanno portate avanti le forme di flessibilità in sperimentazione come l’Ape, tenendole ben monitorate, visto che “offrono un’opportunità importante e rappresentano un ponte sostenibile per arrivare alla flessibilità strutturale prevista dal sistema contributivo a regime tra il 2030 e il 2040, quando si potrà scegliere se andare in pensione prima, tra i 65 e i 72 anni, rinunciando a un po’ di pensione se si anticipa di qualche anno”.

L’ex ministra ha anche rilanciato la proposta “di un contributo di solidarietà sulle pensioni retributive più elevate, oltre i 3.000-3.500 euro netti e solo per la parte di pensione che eccede i contributi versati”. Inoltre, ha detto di non condividere la sentenza con cui la Corte Costituzionale definisce tale tipo di contributi come dei prelievi fiscali. Quanto ai giovani, più che una pensione di garanzia, riterrebbe più utile la contribuzione figurativa piena per i periodi di disoccupazione involontaria, condizionata però alla partecipazione a programmi di reinserimento o formazione che vengono offerti.

APE SOCIAL, QUOTA 96: LE PAROLE DI MARCELLO PACIFICO

Marcello Pacifico non ha dubbi: “Il fronte pensioni è un tasto dolente per i lavoratori italiani. Ad iniziare dal personale della scuola italiana, già messo a dura prova durante gli anni di faticoso servizio e ora doppiamente beffato”. Il riferimento del Presidente dell’Anief è al fatto che “l’iter che porta al pensionamento dei dipendenti della scuola è diventato un percorso ad ostacoli, con l’arrivo spostato sempre più avanti. Così, mentre ancora grida vendetta il blocco di migliaia di docenti e Ata per via della Quota 96, comprendente età anagrafica e anni di contributi riconoscibili, innalzata oltre ogni modo, abbiamo assistito allo slittamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni, con effetto 1° gennaio 2019”. Il sindacalista in una nota ricorda anche che l’Ape social “è rimasto relegato ad una quindicina di professioni, inglobando, nel settore più esposto al rischio burnout, solo i maestri della scuola dell’infanzia”.

