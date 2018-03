RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 3 marzo. Il metodo dimenticato dalla campagna elettorale (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 3 marzo. Il metodo dimenticato dalla campagna elettorale. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

03 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

LE PAROLE DI ORIETTA ARMILIATO

Oggi è giorno di silenzio elettorale e i leader politici ieri hanno rilasciato le ultime dichiarazioni per convincere gli italiani a votare per loro. Orietta Armiliato, anche senza bisogno di sentirle tutte, ha scritto ieri sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social che “tentare di sedurre le persone promettendo ciò che consapevolmente è e sarà impossibile realizzare, è davvero un esercizio che definirei quanto meno immorale: approfittare delle debolezze culturali naturalmente insite in chi non ha mai approcciato in maniera approfondita temi economici e/o inerenti la materia previdenziale, è davvero disonesto”. Dal suo punto di vista sarebbe molto più corretto “porsi degli obiettivi magari meno di effetto o di presa mediatica, ma che sarebbero già di per se piuttosto ambiziosi, tipo stilare una lista puntuale di tutte le misure esistenti e che, a causa di ‘N’ motivi, non ultimo anche quello nobile di voler migliorare o correggere storture, hanno creato differenze/iniquità/discrimine”.

“Dopodiché si dovrebbero mettere al corrente i cittadini delle risultanze che dovrebbero essere corredate, per ogni capitolo, di una spiegazione esaustiva su quello che si intende concretamente fare per correggere, esplicitando in maniera puntuale tempi, modi e costi”. Indubbiamente in questo modo si potrebbero correggere degli errori, rendendo anche i cittadini partecipi, compresi quanti sono stati danneggiati dagli errori in questione, delle proprie valutazioni. “Una volta che saranno definiti gli interlocutori della XVIII legislatura, saranno questi gli argomenti previdenziali (declinati al femminile), sui quali il Cods intenderà continuare a lavorare”, è la conclusione del post di Armiliato.

LE PAROLE DI GRIBAUDO (PD) SULLA LEGGE FORNERO

Chiara Gribaudo è candidata alle prossime elezioni politiche nelle file del Partito democratico e targatocn.it l’ha intervistata, chiedendole anche quale sia la posizione del suo partito rispetto al tema delle pensioni, oggetto di diverse promesse da parte delle altre formazione. “Il Pd ha già iniziato a correggere la legge Fornero, ma dobbiamo pensare anche alle pensioni dei più giovani. C’è chi invece in campagna elettorale continua a fare promesse roboanti impossibili da mantenere dopo le elezioni: ogni tanto sarebbe bene ricordare a Salvini e Berlusconi che la Fornero è figlia del baratro lasciato dal loro governo”, ha spiegato Gribaudo, elencando gli interventi che i dem hanno realizzato negli ultimi anni in cui hanno avuto la maggioranza, tra cui otto salvaguardie per gli esodati, la creazione dell’Anticipo pensionistico, contenente anche una misura per i lavoratori precoci, l’istituzione di una commissione per aggiornare l’elenco dei lavori usuranti ed eventualmente rivedere il sistema di adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita e il cumulo contributivo gratuito.

“Insomma, abbiamo corretto le distorsioni maggiori della legge Fornero, consapevoli che rimangono ancora situazioni da sanare che vanno valutate con profonda attenzione per non gravare sui più giovani”, ha aggiunto la candidata dem, evidenziando altresì che quanto è stato fatto è frutto di una lavoro “senza promesse mirabolanti, ma prendendoci delle responsabilità” e ora la volontà è quella di “risolvere i problemi senza illudere le persone e senza fomentare odio e maleducazione nel Paese”.

