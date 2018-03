RIFORMA PENSIONI 2018/ Vitalizi, la delibera pronta del Movimento 5 Stelle (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 30 marzo. La delibera del Movimento 5 Stelle sui vitalizi alla Camera. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

30 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LA DELIBERA M5S SUI VITALIZI

Ora che Roberto Fico è Presidente della Camera, il Movimento 5 Stelle è intenzionato a portare avanti il progetto di tagli ai vitalizi promesso in campagna elettorale. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, ci sarebbe già una delibera praticamente pronta per il primo ufficio di presidenza. L’obiettivo sarebbe quello di non far maturare più ai nuovi eletti una pensione a 65 anni di età anche dopo cinque anni pieni di legislatura. Per tutti gli altri, inoltre, sarebbe previsto un ricalcolo con il contributivo pieno, anche per gli ex parlamentari che sono già in quiescenza. Il fatto di far passare queste misure mediante una delibera dell’ufficio di presidenza eviterebbe di dover presentare un disegno di legge. Tra l’altro i pentastellati potrebbero avere l’appoggio della Lega su questa misura. Lo stesso Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta, ha detto che se si sta andando verso un sistema contributivo per tutti i cittadini, ciò deve valere anche per i politici, anche retroattivamente.

Il quotidiano di Confindustria spiega quindi che secondo la proposta di M5s, Camera e Senato provvederebbero a versare i contributi dei parlamentari che potranno poi essere cumulati con quelli presenti presso l’Inps o in altre casse previdenziali. Come di fatto avviene per i normali cittadini mediante il cumulo contributivo. Ovviamente la delibera avrebbe effetto solo sui deputati, ma sarebbe difficile a quel punto per il Senato adeguarsi a quanto previsto dalla Camera, tenendo conto che a palazzo Madama Movimento 5 Stelle e Lega avrebbero comunque i numeri per far approvare un eventuale ddl in materia.

