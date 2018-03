RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 41, Quota 100, Legge Fornero: i dubbi dopo il voto (ultime notizie)

05 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

I DUBBI DOPO IL VOTO

Quota 41, Quota 100, abolizione della Legge Fornero, aumento delle pensioni minime: probabilmente nemmeno stamattina si potrà capire quale sarà il destino del sistema pensionistico italiano dopo che si sono chiuse le urne elettorali. Lo spoglio dei voti, infatti, richiede diverso tempo per poter dare i dati definitivi riguardo la ripartizione dei seggi di Camera e Senato tra i vari partiti. E anche nel caso questi dati arrivino celermente, non bisogna dimenticare che uno dei forti dubbi che c’era alla vigilia del voto riguardava la possibilità che ci fosse un chiaro vincitore. Il centrodestra sembrava essere in vantaggio, ma non così avanti da riuscire ad avere facilmente la maggioranza sia alla Camera che al Senato. L’alternativa a questo scenario, posto che l’affermazione del Movimento 5 Stelle non è stata data come probabile dagli analisti politici, vedrebbe il proseguimento del Governo Gentiloni in attesa di tornare alle urne (non è chiaro se con una nuova legge elettorale o sempre con il Rosatellum).

In questo caso in tema di pensioni non ci si dovrebbe attendere particolari novità. Si dovrebbe infatti andare avanti nel solco già tracciato con la scorsa Legge di bilancio e gli unici interventi che parrebbero probabili in questo scenario riguarderebbero un potenziamento dell’Anticipo pensionistico agevolato, ampliando magari ulteriormente la platea di lavori gravosi già portata da 11 a 15 categorie. Anche perché l’Ape social dovrebbe scadere alla fine dell’anno e dunque si dovrebbe prorogarlo o decidere addirittura di renderlo strutturale.

