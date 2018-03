CONCORSI PUBBLICI/ Genova, 20 posti di lavoro come insegnante: 90 posti all'Agenzia del Farmaco (6 marzo 2018)

Concorsi pubblici, 6 marzo 2018: tra le opportunità di lavoro più intriganti i 20 posti messi in palio dal comune di Genova e i 90 disponibili per l'Agenzia del Farmaco.

Le elezioni sono alle spalle e in attesa che il nuovo governo (quale?) riesca a mettere in atto politiche capaci di generare nuovi posti di lavoro, una delle poche alternative per non restare a spasso è rappresentata dai concorsi pubblici. In questo senso una delle opportunità più intriganti è rappresentata dal concorso per 20 posti di lavoro come insegnanti nelle scuole dell'infanzia ordinato dal comune di Genova. Come si può leggere nel bando di concorso, ad essere messa in palio è un'assunzione a tempo pieno ed indeterminato come insegnante di scuola infanzia categoria C, posizione economica C.1. Certo c'è da mettere in conto, per chi non fosse delle parti di Genova, la possibilità di un trasferimento di sede. Ma in tempi duri dal punto di vista lavorativo un'opporunità così ghiotta difficilmente si può ignorare...

90 POSTI ALL'AGENZIA DEL FARMACO

Dell'Agenzia del Farmaco nelle ultime settimane abbiamo sentito parlare soprattutto per la disputa nell'assegnazione della nuova sede tra Italia e Olanda, con quest'ultima che dopo lo stallo all'interno dell'Ue ha avuto la meglio soltanto grazie ad un sorteggio, prima di rendersi conto che probabilment enon disponeva ei requisiti necessari per ospitarla. Ma tant'è, l'EMA può comunque rappresentare una fonte di opportunità per gli italiani. Come? Mediante i 10 concorsi pubblici che mettono in palio 90 posti di lavoro. Le categorie interessate sono: diplomati, dirigenti chimici, dirigenti farmacisti, dirigenti medici, funzionari economici, giuridici, linguistici e statistici. La presentazione della domanda per un posto all'EMA doveva essere presentata entro e non oltre il 12 febbraio 2018.

