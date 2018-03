RIFORMA PENSIONI 2018/ Gli scenari dopo i risultati delle elezioni (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 6 marzo. Gli scenari dopo i risultati delle elezioni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

06 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Matteo Salvini (Lapresse)

GLI SCENARI DOPO LE ELEZIONI

I risultati delle elezioni politiche tengono banco occupando quindi anche gli spazi di notizie relative alle pensioni, visto che in campagna elettorale si è parlato non poco di interventi sul sistema previdenziale. Le dichiarazioni di alcuni esponenti della Lega fanno dubitare della possibilità che possa nascere un’alleanza tra il Carroccio e il Movimento 5 Stelle. Il capogruppo al Senato, Marco Centinaio, intervenendo a Radio Anch’io, ha infatti evidenziato che in questa legislatura i pentastellati si sono distinti per il non essere proprio di parola. Dunque, dal suo punto di vista, solo se dimostrassero di essere cambiati si potrebbe pensare ad aprire un dialogo. Secondo il capogruppo alla Camera, Massimiliano Fedriga, se mai dovesse iniziare una trattativa con il Movimento 5 Stelle, la Lega porrebbe sul tavolo tre questioni: la pressione fiscale, l’immigrazione e le pensioni.

Questi sono considerati tre punti imprescindibili e, almeno sul fronte della previdenza, parrebbe possibile trovare una quadra, visto che entrambe le formazioni mirano al superamento della Legge Fornero con l’introduzione di Quota 41 e Quota 100. L’intervento di Matteo Salvini, che in conferenza stampa ha dichiarato che la responsabilità della Lega è quella di creare un governo con la coalizione di centrodestra, sembrano in ogni caso sbarrare la strada a un dialogo con i pentastellati. Anche se non sembrano esserci molte altre possibili maggioranze di governo, a meno di non ipotizzare un’alleanza tra il Movimento 5 Stelle, Liberi e Uguali e il Partito democratico. Dove però non ci sarebbe una visione comune sulle pensioni, salvo che nel distinguere l’età pensionabile in base al tipo di lavoro svolto.

© Riproduzione Riservata.