RIFORMA PENSIONI/ Legge Fornero, “l’amnesia” di Boccia e l’alert di Moody’s (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 7 marzo. Incertezza sul futuro Governo dell’Italia. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

07 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

LE INCERTEZZE SULLA LEGGE FORNERO

Ci vorranno giorni prima che si possa realmente capire se c’è la possibilità di avere in Italia un Governo stabile dopo le elezioni del 4 marzo. Ne è cosciente anche Moody’s, che ha però mandato un segnale chiaro: “La politica fiscale ed economica del futuro governo, più della sua composizione, sarà la chiave per il futuro del merito di credito italiano”. E in questo senso l’agenzia rating promette di prestare attenzione “a ogni tentativo di cancellare le riforme strutturali in tema di previdenza”. Se sarà Matteo Salvini a ricevere l’incarico dal Presidente Mattarella, Moody’s dovrà probabilmente attivare i suoi “radar”, in quanto il leader della Lega ha sempre ieri chiarito che è aperto al confronto con altre forze politiche, ma non per un accordo partitico, bensì programmatico. Chi condivide “il nostro programma, fondato sul lavoro, non sull'assistenza, può darci una mano: via la legge Fornero, gli studi di settore, il controllo dei confini, la legittima difesa e la riforma della scuola”, ha spiegato Salvini.

Certo quella di Moody’s non è stata l’unica voce a sostegno della riforma delle pensioni del 2011. Prima del voto l’ha difesa anche Vincenzo Boccia, che pare però ritenere che il Movimento 5 Stelle non sia un pericolo, in quanto è “un partito democratico, non fa paura”. Tuttavia anche i pentastellati nel loro programma prevedono il superamento della Legge Fornero. Il Presidente di Confindustria se l’è dimenticato o ritiene invece che M5S non andrebbe fino in fondo su questo punto privilegiando altro? O ancora: crede che in ogni caso non andrebbe al Governo o quanto meno non senza un’altra forza politica in grado di garantire una “difesa” della Legge Fornero?

LE PRIORITÀ PER IL NUOVO GOVERNO

Per il Segretario generale della Fnp-Cisl dell’Emilia centrale, Adelmo Lasagni, il Governo che uscirà dalle urne dovrà concentrare la sua azione su “pensioni, welfare e lotta all’evasione fiscale”, con l’intenzione anche di confrontarsi con i sindacati. “Anche per questo siamo riusciti a cambiare la Legge Fornero, dando risposte concrete ai pensionati e ai lavoratori, ma occorrono ancora interventi per evitare lo scontro fra generazioni”, spiega il sindacalista secondo quanto riporta redacon.it. Lasagni chiarisce anche che “ora gli aspetti principali della riforma che chiediamo riguardano la separazione tra previdenza e assistenza, quindi la rivalutazione delle pensioni in linea con i tre pilastri voluti dalla riforma Dini”, senza dimenticare che “troppi pensionati sono ancora lasciati soli e senza alcun tipo d’assistenza”.

