RIFORMA PENSIONI 2018/ Elsa Fornero contro Salvini. E sul Movimento 5 Stelle… (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 8 marzo. Le parole di Elsa Fornero dopo il voto. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

08 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

ELSA FORNERO CONTRO SALVINI

Secondo Elsa Fornero, il sorpasso della Lega su Forza Italia alle elezioni politiche si spiega con il fatto che Matteo Salvini “è stato il più bravo tra gli imbonitori”. Intervistata da Fanpage, l’ex ministra del Lavoro ha aggiunto di sperare di non dover vedere il leader della Lega alla prova. “Lo spero vivamente, ma se questa è la volontà degli elettori e questa è la democrazia, anche io starò a vedere che cosa farà, con molta diffidenza”, ha aggiunto. Rispetto alle proposte previdenziali del Carroccio, Elsa Fornero ha detto che in passato si è sempre puntato il dito contro le pensioni di anzianità, considerate “uno degli obbrobri solo italiani”. “Noi le pensioni di anzianità non le abbiamo abolite, ma le abbiamo fortemente ridotte e ora Salvini vorrebbe invece reintrodurle. Ecco, questo è un ritorno al passato, non un passo in avanti. Salvini si illude di risolvere il problema così, ma in realtà le pensioni di anzianità sono uno tra le principali responsabili del basso livello di pensioni in Italia”. Questo perché “la gente va in pensione giovane e dopo dieci anni queste pensioni si rivelano inadeguate ai bisogni delle persone… Senza inoltre considerare l'errore alla base, ovvero l'aver concesso pensioni a persone in buona salute in età troppo giovane”.

L’ex ministra non sembra essere invece troppo spaventata dal Movimento 5 Stelle. “Io credo che Di Maio e il Movimento 5 Stelle sappiano benissimo che tutto quello che hanno proposto non lo potranno fare e secondo me, comunque, durante le trattative avanzeranno delle proposte un po' meno devastanti dal punto di vista economico”, ha detto

LEGGE FORNERO A RISCHIO

Secondo il sito di Panorama, visto il risultato delle elezioni, qualunque Governo nascerà dovrà avere i voti della Lega o del Movimento 5 Stelle. Quindi il programma dell’esecutivo dovrà accontentare le richieste dei pentastellati o del Carroccio. A rischio c’è quindi la Legge Fornero, bersagliata in campagna elettorale sia da Di Maio che da Salvini. “Entrambe i vincitori delle elezioni vogliono dunque rottamarla anche se non è ben chiaro come e con quali coperture finanziarie. La Lega ha sempre parlato di cancellazione totale, ma, nel caso di un governo di centrodestra, dovrà vedersela con i suoi alleati di Forza Italia che hanno una posizione più morbida. Il Movimento 5 Stelle ha parlato di consentire a tutti il pensionamento dopo 41 anni di carriera, indipendentemente dall’età. Se la soluzione fosse questa, si tratterebbe di un cambiamento soft visto che già oggi la Legge Fornero consente di mettersi a riposo con 42 anni e 7 mesi”, scrive il settimanale di Mondadori.

