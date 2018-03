RIFORMA PENSIONI 2018/ La proposta per superare la Legge Fornero della Fast (ultime notizie)

09 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LA PROPOSTA DELLA FAST-CONFSAL

La Federazione autonoma dei sindacati dei trasporti aderente alla Confsal ha presentato una proposta per superare la Legge Fornero, che si muove lungo due direttrici. La prima riguarda il contrasto all’evasione contributiva, che mette a rischio l’equilibrio dei conti previdenziali. “A questo scopo, accanto ad una riforma che riduca il peso degli obblighi contributivi, introduca l'accertamento con adesione come nel campo tributario, semplifichi gli adempimenti per le imprese ed elimini il sistema delle micro-norme associate a super sanzioni che mette in ginocchio le piccole aziende, è necessario ipotizzare una sorta di pacificazione contributiva, che chiuda il contenzioso pregresso”, si legge in un comunicato della Fast.

La seconda direttrice riguarda un intervento sulla struttura contabile dell’Inps, visto che i bilanci dell’Istituto nazionale di previdenza sociale continuano a far registrare pesanti passivi che vanno a erodere il patrimonio, richiedendo altresì l’impiego di risorse pubbliche per evitare il peggio. “Considerato che il sistema previdenziale registra un sostanziale equilibrio tra entrate ed uscite (e il saldo sarà ancora più positivo se si interviene sul terreno occupazionale), mentre la spesa per le prestazioni assistenziali e praticamente fuori controllo, serve una scelta seria e coraggiosa: separare l'assistenza dalla previdenza”, richiesta quest’ultima, avanzata anche dai tre principali sindacati confederali, ovvero la Cgil, la Cisl e la Uil, e che quindi meriterebbe di trovare accoglimento.

I CONTI CHE BLOCCANO M5S E LEGA

Secondo Paolo Pillitteri, “fare i conti di ciò che si è speso e di ciò che si spenderà, di ciò che si può fare e di ciò che è stato sbagliato o improvvido fare”, sarebbe compito di tutte le forze politiche, specie di quelle che hanno presto più voti alle elezioni. Dunque, “al di là della flat tax, qualsiasi governo che ci attende dovrà inevitabilmente smentire non pochi di quei giuramenti compiuti coram populo nelle piazze del 4 marzo”, comprese quelli sulle pensioni. Questo perché, spiega l’ex Sindaco di Milano in un articolo su L’Opinione delle Libertà, il sistema pensionistico è in “fortissimo squilibrio”. “Lo scorso anno i lavoratori hanno versato 220 miliardi di contributi previdenziali, ma l’Inps ha pagato 411 miliardi tra pensioni e politiche assistenziali. E i miliardi che mancano? Semplice: sono stati immessi nel sistema previdenziale prelevandoli dalle imposte pagate dagli italiani”. Dunque, “altro che pensioni minime a mille euro. Per non parlare del reddito di cittadinanza. E fermiamoci qui coi conti della serva. E il Paese di balocchi promesso il 4 marzo? Non c’è”.

