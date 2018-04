RIFORMA PENSIONI 2018/ Vitalizi, gli ex parlamentari chiedono confronto (ultime notizie)

10 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LA LETTERA DI FALOMI A FICO E CASTELLATI

L’Associazione degli ex parlamentari, nella persona del suo Presidente Antonello Falomi, ha scritto una lettera a Roberto Fico ed Elisabetta Castellati, Presidenti di Camera e Senato, per chiedere un confronto sul tema degli interventi che si paventano sui vitalizi in essere. Pur condividendo la necessità di contenere i costi della politica, l’Associazione vuole poter avviare un confronto con i rappresentanti delle due camere anche per evitare che, come avvenuto nella scorsa legislatura, non ci siano decisioni comuni. Nella lettera, secondo quanto riportato dall’Agi, si fa anche riferimento al fatto che le eventuali misure sui vitalizi dovranno essere rispettose della Costituzione e dunque si potrà arrivare al massimo a un contributo di solidarietà, “nel rispetto dei principi di legittimo affidamento, di ragionevolezza, di proporzionalità e di non reiterabilità”.

“Anche i regolamenti vigenti di Camera e Senato in materia previdenziale hanno rispettato questo principio”, sottolineano gli ex parlamentari. I quali fanno in sostanza capire di essere disponibili al dialogo, purché si seguano delle strade precise che evitino poi i loro eventuali ricorsi. Anche perché, dal loro punto di vista, “uscire dai binari della legalità costituzionale significa creare, inoltre, un pericoloso precedente che mette a rischio lo Stato di diritto e apre la strada al taglio delle pensioni in essere degli italiani”. Quanto al ricalcolo con il sistema contributivo delle loro pensioni, Falomi ricorda che “l'applicazione retroattiva del metodo contributivo ai vitalizi degli ex parlamentari obbligherebbe alla restituzione delle tasse, da loro pagate, sui contributi previdenziali”.

