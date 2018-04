RIFORMA PENSIONI 2018/ Flessibilità da 63 a 71 anni secondo Brambilla (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 11 aprile. La flessibilità necessaria nel sistema secondo Alberto Brambilla. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

11 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

LA FLESSIBILITÀ PROPOSTA DA BRAMBILLA

Alberto Brambilla ha messo a punto il programma della Lega nella parte riguardante le pensioni. Tuttavia segnala che “pur modificando alcuni parametri della Legge Monti-Fornero, nel 2050 si andrà in pensione a 69 anni e 9 mesi per i contributivi puri (quelli che hanno iniziato il lavoro dall’1/1/1996)”. In un articolo pubblicato su L’Economia, l’inserto settimanale del Corriere della Sera, l’ex sottosegretario al Welfare evidenzia che in questo scenario ci sono due temi da affrontare: “come tenere al lavoro queste persone e con quali modalità offrire la possibilità di pensionarsi a età inferiori in modo flessibile”. Dal suo punto di vista occorrerà far sì che nell’organizzazione del lavoro, dai 50 anni in su siano fatte svolgere attività che massimizzino l’apporto di esperienza riducendo il carico piscofisico. Al contempo bisognerà costruire un percorso di flessibilità in uscita verso la pensione “che si può realizzare con differenti interventi che tuttavia devono essere universali, standardizzati e non discrezionali”.

In questo senso “l’idea di fondo si basa una flessibilità tra i 63/64 anni (indicizzata all’aspettativa di vita) e i 71 anni esattamente come previsto dalla legge Dini e da tutti i sistemi contributivi). Brambilla elenca quindi gli strumenti che si possono utilizzare: ispoensione, come quella usata recentemente da Leonardo e da altri gruppi, che consente di anticipare di 4 anni il pensionamento nel caso di riorganizzazioni aziendali; fondi di solidarietà, come quelli che consentono prepensionamenti di 7 anni nel settore bancario e che sono finanziati da aziende e lavoratori; Rita, part-time agevolato e Ape volontario.

