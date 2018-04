RIFORMA PENSIONI 2018/ Elsa Fornero sulle baby pensioni e su Salvini (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 12 aprile. Elsa Fornero sulle baby pensioni e su Salvini. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

12 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Elsa Fornero (Lapresse)

LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Elsa Fornero è stata ospite di Radio Cusano Campus e ha parlato anche delle baby pensioni, un tema di cui si è dibattuto molto poco rispetto alla riforma delle pensioni che porta il suo nome. “Fu un errore nato proprio da illusioni politiche. Qualcuno pensava che bastasse promettere per fare felici le persone. Quando ero Ministro mi sono chiesta se si potesse ancora agire su queste pensioni, che oggi sono basse e destinate a persone che nel tempo sono diventate anziane. Bisognerebbe fare un’opera al setaccio per togliere la pensione a chi ha un patrimonio importante e quella pensione non se l’è guadagnata. Ma è difficile andare a correggere errori del passato”, ha detto l’ex ministra del Lavoro, che ha anche dedicato un passaggio del suo intervento alle promesse elettorali di cui si sente parlare meno nelle ultime settimane in cui si è entrati nel vivo delle trattative per arrivare alla formazione di un Governo. “Diciamo che è cominciato il bagno di realismo. Un conto è promettere, un altro è fare davvero le cose”, ha detto, spiegando come dal suo punto di vista in campagna elettorale si tendano a nascondere le difficoltà.

“Spero che il Presidente Mattarella sia sufficientemente fermo per chiedere e ottenere un Governo che abbia un programma ragionevole, realistico, che vada incontro alle esigenze più sentite. E tra le esigenze più sentite non c’è la cancellazione di riforme”, ha aggiunto, prima di dire di non nutrire alcuna fiducia sulle capacità politiche di Matteo Salvini. “È stato eletto, se avrà la maggioranza governi, provi a fare le cose che ha detto sperando che non faccia troppi danni”, sono state le parole della Fornero.

