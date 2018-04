RIFORMA PENSIONI 2018/ Abolizione Legge Fornero contro i giovani (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 13 aprile. Abolizione Legge Fornero contro i giovani. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

13 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Lapresse

VINCENZO GALASSO SULL'ABOLIZIONE DELLA LEGGE FORNERO

Secondo Vincenzo Galasso, abolire la Legge Fornero sarebbe un delitto contro i giovani. Questo è del resto il titolo del suo articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore. Il Professore di Economia all’Università Bocconi di Milano evidenzia anzitutto che il meccanismo che lega i requisiti pensionistici alla speranza di vita non è stato introdotto nel 2011 dal Governo Monti, ma dall’esecutivo precedente guidato da Berlusconi e con Sacconi ministro del Lavoro. Quindi, spiega che l’Italia non è il Paese europeo con l’età di pensionamento più elevata, visto che “più della metà degli italiani lascia ancora il mercato del lavoro a 60 anni, usufruendo di pensioni anticipate che hanno, per di più, un importo medio di due volte e mezzo superiore a quello delle pensioni di vecchiaia”.

Dal suo punto di vista, quindi, il meccanismo che lega età pensionabile e aspettativa di vita “non è certo popolare, ma risponde a una logica economica stringente. Se viviamo più a lungo, vorremo avere il diritto a avere una pensione anche durante i mesi in più che vivremo. Ma lo Stato come dovrebbe finanziarla? Ci sono due semplici alternative, o lavoriamo un po' più a lungo per finanziarcela, oppure chiediamo agli altri - ai giovani - di pagarcela”. Galasso segnala che in ogni caso “i lavoratori dovrebbero poter scegliere quando andare in pensione, tuttavia accettando la logica che chi lascia il lavoro prima riceve una pensione più bassa”. Resta il fatto che, dal suo punto di vista, cancellando le riforme Sacconi e Fornero “si continuerebbe a dare risorse alle generazioni anziane - ai sessantenni da mandare in pensione prima - togliendole ai giovani - a cui rimarrebbe da pagare il conto, in termini di maggiori contributi e minore occupazione”.

© Riproduzione Riservata.