RIFORMA PENSIONI 2018/ Patriarca: Ape volontaria è un autoprestito (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 14 aprile. Le parole di Stefano Patriarca sull’Ape volontaria. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

14 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

STEFANO PATRIARCA SULL'APE VOLONTARIA

Dopo il comunicato dell’Inps si può dire che l’Ape volontaria sia a tutti gli effetti operativa. Sarà infatti possibile presentare la domanda per accedere all’Anticipo pensionistico dopo che ci sarà la certificazione, sempre da parte dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, del possesso dei requisiti richiesti. Stefano Patriarca in un articolo su Il Sole 24 Ore evidenzia che “l’implementazione del provvedimento è stata più lunga del previsto per alcune difficoltà burocratiche, ampliate dalla novità assoluta dello strumento, che raccorda elementi previdenziali e finanziari e quindi soggetti diversi (Inps, banche, assicurazioni, ministeri, eccetera) alle prese con sinergie ma inedite”. Il consigliere economico di palazzo Chigi respinge però le accuse di chi nel corso dei mesi ha parlato “di ‘truffe’ ai danni dei cittadini, di costi eccessivi, di ‘mutui’ da accendere per andare in pensione”.

Dal suo punto di vista, infatti, non bisogna dimenticare che nessuno è obbligato a richiedere un prestito per andare in pensione anticipata. Chi non ha altre strade come l’Ape social, “potrà farsi un ‘autoprestito’ e sposterà una parte decisa liberamente della propria pensione futura (che avrebbe da 67 anni in poi) uno o due o tre anni prima; insomma ‘spalmerà’ nella misura che desidera la sua pensione su più anni”. Un’operazione il cui costo, evidenzia Patriarca, non ricadrà sui giovani, senza dimenticare che lo Stato “si carica della metà dei costi”, pari a circa l’1,6% per ogni anno di anticipo e che sarà possibile continuare a lavorare part-time.

