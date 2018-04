RIFORMA PENSIONI 2018/ Cumulo contributivo, resta aperto il nodo esodati (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 15 aprile. Cumulo contributivo, resta aperto il nodo esodati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

15 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

CUMULO CONTRIBUTIVO, ANCORA NON PER TUTTI

Il cumulo contributivo gratuito comincia ad andare a pieno regime per i professionisti. Italia Oggi scrive infatti che sono già state liquidate le pensioni di otto fra ingegneri e architetti e di un medico. Nei prossimi giorni, quindi, per loro arriverà anche il pagamento della pensione. Il quotidiano economico segnala che tra i casi suddetti c’è anche quello di chi aveva presentato la domanda di cumulo contributivo più di un anno fa. In effetti la misura del cumulo contributivo gratuito era stata introdotta con la Legge di bilancio 2017, la stessa che aveva anche portato alla nascita, sulla carta, dell’Anticipo pensionistico. Anche per l’Ape, sia social che volontaria, c’è voluto del tempo perché fosse pienamente disponibile. Proprio in questi giorni, infatti, si è saputo dall’Inps che è finalmente possibile presentare la domanda per avere il prestito pensionistico.

Non bisogna però dimenticare che il cumulo contributivo gratuito non può essere ancora utilizzato da chi vuol accedere a Opzione donna o all’ottava salvaguardia degli esodati. Come ha evidenziato pensionioggi.it, rispondendo a un domanda posta da una lettrice, c’è comunque la possibilità di utilizzare la ricongiunzione dei periodi assicurativi eventualmente presenti in diverse gestioni. Un’operazione che però, a differenza del cumulo contributivo, non è gratuita. E dunque è difficile che gli esodati vi facciano ricorso, anche perché non è chiaro per quale motivo non dovrebbero poter utilizzare uno strumento, il cumulo contributivo, che è invece accessibile agli altri cittadini (salvo, come detto, le italiane che vogliono usare Opzione donna).

© Riproduzione Riservata.