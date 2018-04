RIFORMA PENSIONI 2018/ Il consiglio ai partiti dell’Anp-Cia Toscana (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 17 aprile. Il consiglio ai partiti dell’Anp-Cia Toscana. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

17 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

IL CONSIGLIO DI ANP-CIA TOSCANA AI PARTITI

L’Anp-Cia Toscana ha un suggerimento utile per i partiti che sono al lavoro per cercare un’intesa sul programma di un futuro governo. “Ecco un argomento concreto: aumentare le pensioni basse, quelle sotto i mille euro che riguardano quasi il 71 per cento (per le donne oltre l’86 per cento) delle pensioni erogate dall’Inps, cioè 12,8 milioni di assegni”. L’Associazione nazionale pensionati della Confederazione italiana agricoltori sul fatto che l’emergenza numero uno del Paese in questo momento è rappresentata dalle disuguaglianze sociali, “e il paradosso che stiamo vivendo è quello che la ricchezza prodotta dalla ripresa economica in corso, sebbene di modesta entità, non produca benefici ai soggetti sociali meno abbienti perché manca un sistema di corretta ripartizione delle risorse, così che i benefici se ne andranno altrove”.

L’analisi dell’Anp-Cia Toscana si basa anche sui dati dell’Osservatorio Inps che hanno messo in evidenza quanti siano i pensionati che ricevono meno di mille euro al mese. E non c’è dubbio che tra di loro ci siano tanti ex agricoltori. Dai dati dell’Istituto nazionale di previdenza sociale arriva però anche altro: la necessità di separare i conti derivanti dalla gestione previdenziale da quelli dell’assistenza, senza dimenticare che non si parla mai delle tasse pagate sulle pensioni che ritornano nelle casse dello Stato. Dunque sono “più che legittime le rivendicazioni fatte anche di recente. Le pensioni minime almeno a 650 euro, stabilizzare la quattordicesima, ridurre ancora le tasse sulle pensioni, favorire l’uscita dal lavoro per i lavori usuranti e di fatica, primo fra tutti gli agricoltori. Sarebbe una buona base programmatica per il nuovo governo”.

