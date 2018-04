INPS E PENSIONE ANTICIPATA/ Ape volontaria, ultimo giorno per gli arretrati

Inps, per la pensione anticipata tramite Ape volontaria presentate finora poco più di 1.700 domande. Oggi scadenza per richiedere gli arretrati in alcuni casi

18 aprile 2018 Bruno Zampetti

INPS, I DOCUMENTI NELLA DOMANDA PER L’APE VOLONTARIA

L’Ape volontaria rappresenta un’occasione di pensione anticipata entrata in funzione con estremo ritardo rispetto al previsto. L’Inps ha fatto sapere che finora sono state accolte 11.249 domande di certificazione dei requisiti per accedere alla prestazione e che sono arrivate 1.736 domande effettive per l’accesso all’Anticipo pensionistico volontario sulla piattaforma predisposta online. La domanda di accesso comprende la proposta del contratto di finanziamento, del contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, la domanda di accesso al fondo di garanzia e quella di pensione di vecchiaia. Il richiedente deve anche indicare la banca e l’assicurazione cui intende rivolgersi per il prestito pensionistico. Al momento solo Intesa Sanpaolo ha sottoscritto la convenzione e a breve dovrebbe anche comparire Unicredit nell’elenco. Tra le assicurazioni ci sono Unipol e Allianz.

INPS, LA SCADENZA PER GLI ARRETRATI DELL’APE VOLONTARIA

Delle domande finora presentate all’Inps per accedere all’Ape volontaria, 1.242 indicavano anche la richiesta di ratei arretrati. In questo senso quella di oggi è una data importante, perché, come ricordato dall’Inps, è l’ultimo giorno per richiedere gli arretrati da parte di coloro che hanno maturato i requisiti di accesso all’Ape volontario nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 18 ottobre 2017. A partire da domani, si legge nel comunicato dell’Istituto, “i soggetti in possesso della certificazione del diritto e dei requisiti previsti dalla disciplina normativa potranno comunque presentare la domanda di accesso all’Ape volontario, con decorrenza dell’anticipo finanziario dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. L’Inps ha fatto anche sapere che a partire dal 13 febbraio, quando ha reso disponibile sul suo sito un simulatore dell’Ape, sono state effettuate circa 216.000 simulazioni.

