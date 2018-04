RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 18 aprile. Il Cods spera nella mossa di Mattarella (ultime notizie)

18 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

IL CODS CONFIDA IN MATTARELLA

Il Comitato Opzione donna social auspica che Sergio Mattarella riesca oggi a trovare una soluzione allo stallo politico che sta determinando l’impossibilità di trovare una maggioranza di governo in Italia. Orietta Armiliato, in un post sulla pagina Facebook del Comitato da lei stessa amministrato, ricorda che l’attuale situazione non aiuta lavoratrici e lavoratori a sapere quale sarà il loro futuro previdenziale. “Mi riferisco in particolare a coloro che, vicini al raggiungimento della sospirata quiescenza, attendono di sapere quali saranno i requisiti in considerazione del fatto che il tema è stato prepotentemente alla ribalta di tutta la campagna elettorale dove nessun partito si è astenuto dall’inserirlo nel proprio programma”.

Armiliato ricorda anche quanto segnalato da Openpolis, ovvero che a oggi ci sono circa 700 proposte di legge depositate da deputati e senatori, che devono però essere esaminate dalle commissioni parlamentari per poter proseguire nel loro iter di discussione ed eventuale approvazione, con o senza modifiche. Commissioni ancora non insediate, perché per costituire una commissione bisogna “eleggere l’ufficio di presidenza, atto che necessità di una chiara maggioranza parlamentare. Per prassi infatti una delle due vice presidenze viene assegnata a un membro dell’opposizione, cosa che quindi a oggi sarebbe molto difficile”. Il risultato, quindi, è che anche l’attività parlamentare è di fatto ferma, in attesa che si chiarisca chi sarà alla maggioranza e all’opposizione. Dunque anche le istanze del Cods, segnala Armiliato, restano per ora ai “blocchi di partenza”, in attesa che l’impasse venga risolta.

