RIFORMA PENSIONI 2018/ La doppia penalità del sistema italiano (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 19 aprile. La doppia penalità del sistema italiano. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

19 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LA DOPPIA PENALITÀ DEL SISTEMA ITALIANO

Secondo Roberto Ghiselli “è fondamentale reintrodurre un meccanismo di flessibilità in uscita in Italia, come previsto nella nostra piattaforma sindacale unitaria, con un’età di accesso al pensionamento a partire dai 62 anni, e occorre superare strutturalmente l’impianto della legge Monti Fornero introducendo i necessari elementi di sostenibilità, in particolare nei confronti dei giovani, delle donne, di chi svolge lavori manuali e gravosi, e dei lavoratori precoci”. Il Segretario confederale della Cgil ha detto queste parole durante la presentazione dello studio, realizzato da Cgil e Fondazione Di Vittorio, su “I sistemi previdenziali in Europa”, dal quale emerge che il nostro Paese è quello in Europa in cui l’età per la pensione di vecchiaia diventerà più alta a partire dal 2019, passando a 67 anni.

Secondo quanto riporta il sito di Rassegna Sindacale, Ezio Cigna, responsabile dell’Ufficio previdenza pubblica della Cgil, ha evidenziato la caratteristica più penalizzante del sistema pensionistico italiano: “Oltre a impattare sul diritto, modifica con cadenza biennale i coefficienti di trasformazione, necessari per il calcolo della pensione nel sistema contributivo”. Questo vuole dire che non solo c’è un innalzamento dell’età pensionistica, ma anche un abbassamento dell’assegno che si va a incassare. Lo studio fa emergere anche quanto sia poco sviluppata la previdenza complementare in Italia e per questo la Cgil sottolinea “la necessità di promuoverla “a partire da quei settori dove oggi è marginale, ma solo come strumento a supporto e a sostegno della previdenza pubblica”.

