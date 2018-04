Scuola, firmato contratto nazionale istruzione e ricerca/ Aumenti in arrivo dopo 9 anni di vuoto

Scuola, firmato contratto nazionale istruzione e ricerca: via libera definitivo dopo la pre-intesa di due mesi fa. Tra le novità più attese, aumenti ai docenti fino a 110 euro.

19 aprile 2018 Emanuela Longo

Scuola, firmato contratto nazionale istruzione e ricerca (LaPresse)

Erano stati convocati per la giornata di oggi, giovedì 19 aprile, i sindacati in occasione della sottoscrizione definitiva del contratto scuola dopo la pre-intesa dello scorso 9 febbraio e l'ok da parte del Consiglio dei ministri e della Corte dei Conti. Con la firma definitiva avvenuta oggi il rinnovo del contratto nazionale nel comparto istruzione e ricerca diventa finalmente realtà. Ci sono voluti nove anni prima di giungere ad un nuovo contratto per l'istruzione e finalmente ora è possibile ricordare le due principali novità che esso prevede al suo interno. In primo luogo, aumenti salariali per i docenti, da 85 a 110 euro e poi un ridimensionamento del ruolo dei dirigenti scolastici, come previsto dalla legge 107. Resta invariato, invece, l'orario di servizio. L'ultimo tassello, dunque, si è completato nella giornata odierna con l'apposizione della firma. Come ricorda Repubblica.it, in occasione della firma sono stati convocati all'Aran, alla presenza del presidente Sergio Gasparrini, i tre sindacati confederali del reparto scuola (FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola Rua), ad esclusione invece di Snals e Gilda, rimasti fuori dalla contrattazione integrativa nazionale e di istituto.

LE NOVITÀ DEL NUOVO CONTRATTO SCUOLA

Il via libera definitivo al nuovo contratto per l'istruzione è stato accolto con grande soddisfazione da Pino Turi, segretario della Uil scuola che, come riferisce Repubblica nell'edizione online ha commentato: "Dopo 10 anni di blocco della democrazia e del contratto, finalmente arriva un contratto che ci vede convinti di aver fatto un buon lavoro per l'interesse dei lavoratori e della scuola italiana". In riferimento agli aumenti salariali che potrebbero arrivare fino a 110 euro, una quota è stata presa dai fondi sul merito. In passato, in base alla legge sulla "Buona Scuola", erano messi solo a disposizione dei dirigenti che avevano la facoltà di distribuirli ai docenti considerati più meritevoli. A restare invariati, con il nuovo contratto scuola, oltre all'orario di servizio sono anche i permessi e le ferie sia per i docenti che per il personale non docente. Il contratto nazionale avrà una durata pluriennale e questo contribuirà a garantire la continuità didattica. La parte sulle sanzioni disciplinari, invece, sarà discussa in separata sede, così come era stato già previsto dalla pre-intesa di due mesi fa.

